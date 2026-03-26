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La rebelión de las canas

En el mundo corporativo, las canas parecen funcionar como tinta invisible: cuantas más tengamos, más invisibles nos volvemos para los algoritmos de reclutamiento

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Por Juan Pablo Ferrari S.
Amigos adultos mayores haciendo turismo; personas de la tercera edad saludables, vitales, con planes y energía
Padecemos de un sesgo cognitivo: asociamos la vejez con la fragilidad y el retiro, ignorando que los “nuevos mayores” son, en realidad, los consumidores más sofisticados y con mayor poder adquisitivo del mercado. (Shutterstock/Foto)







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