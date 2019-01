“Aquí lo grave es que ya la prensa o cualquier ciudadano no tendrá derecho al acceso de la información pública, de manera que no podrá investigar ni denunciar todo acto de corrupción, denuncias que hasta no hace mucho destaparon verdaderos delitos como la Trocha, el Cementazo, Alcatel, los escándalos en el Poder Judicial, la Platina, la 27 etc, etc”.