“Anda circulando una noticia falsa y por eso quiero aclarar: no invierto en criptomonedas, no les recomiendo que inviertan en ellas, y no estoy en bancarrota. La publicación utiliza mi nombre e imagen sin autorización, tratando de inducir a personas a invertir en un supuesto negocio relacionado con criptomonedas”, aclaró el costarricense a La Nación.