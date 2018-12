En el audio en cuestión, una mujer con identidad desconocida dice: “La Sala no ha votado el fondo del asunto, la lucha no se ha perdido (...). Hay delitos que se han cometido y yo como fiscal los voy a denunciar (...). Si hay que ir a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), se irá a la Corte Interamericana. Así que ustedes no se preocupen por la parte legal. No se preocupen, den la lucha”.