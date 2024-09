Nicturia no siempre es un síntoma de insuficiencia cardíaca

Una publicación que circula en Facebook y WhatsApp, atribuida al cirujano cardiotorácico pakistaní Abdul Nasir, asegura que la nicturia, la necesidad de levantarse en la noche para orinar, está vinculada estrictamente con la insuficiencia cardíaca.

El texto sostiene que orinar durante la noche no es un síntoma de problemas en la vejiga, sino una señal de insuficiencia cardíaca y de bloqueo del flujo sanguíneo al corazón y cerebro.

Además, advierte que evitar tomar agua antes de dormir o tras orinar por la noche, es una causa importante de infartos y accidentes cerebrovasculares en personas mayores, por lo que recomienda beber agua tibia.

No obstante, la nicturia no está necesariamente relacionada con la insuficiencia cardíaca ni con bloqueos del flujo sanguíneo al cerebro, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Manuel Antonio Vindas Villarreal, cardiólogo y director del posgrado de cardiología en la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que aunque la medicina clásica menciona la nicturia como un posible síntoma de insuficiencia cardíaca, no se puede hacer una relación directa entre ambas enfermedades, ya que no es común ni frecuente en la práctica clínica.

“Nunca he diagnosticado un paciente con insuficiencia cardíaca por nicturia, ni es un síntoma que me haga pensar en que esté relacionado con insuficiencia cardíaca, a diferencia de otros como la falta de aire al caminar o sensación de ahogo al acostarse”, indicó Vindas.

Agregó que si una persona orina frecuentemente por la noche, pero no tiene dificultades respiratorias al acostarse, no se trata de insuficiencia cardíaca, pues los pacientes con esta enfermedad suelen quejarse de falta de aire, no de nicturia.

“La nicturia se asocia con mayor frecuencia a problemas de próstata, infecciones urinarias, trastornos hormonales y ciertos medicamentos, pero no es un síntoma de alarma para la insuficiencia cardíaca, a diferencia de la ortopnea (dificultad para respirar al acostarse), que sí es un signo más común”, recalcó.

La nicturia no es el único síntoma de insuficiencia cardíaca, como se afirma en una publicación que se comparte en Facebook y WhatsApp.

Otras causas

El urólogo Jeilan Martínez Hoed por su parte, aclaró que se considera nicturia cuando una persona orina más de dos veces durante la noche.

Explicó que la nicturia podría ser una causa, pero no es el único síntoma, pues se necesita valorar al paciente, estudiar el caso, hacer ultrasonidos y revisarlo, antes de relacionar inmediatamente el diagnóstico a la insuficiencia cardíaca.

“En la nicturia lo más común es la hiperplasia prostática benigna (próstata agrandada), pero también hay otros síntomas como la poliuria nocturna (sobreproducción de orina durante la noche), que muchas veces se omite en diagnósticos. La nicturia es todo un tema, pero levantarse en la noche a orinar no es como que uno diga: ‘Sí tenés insuficiencia cardíaca’”, afirmó Martínez.

Añadió que es inusual que un paciente con insuficiencia cardíaca consulte a un urólogo únicamente por orinar más durante la noche.

“Antes de eso, la persona experimentará otros síntomas como hinchazón en los pies o fatiga al caminar o subir escaleras, que son más relevantes que levantarse a orinar”, concluyó.

