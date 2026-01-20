Marta Esquivel desmiente audio que circula en redes sociales; asegura que fue creado con IA

Marta Esquivel, candidata a diputada por el primer lugar de Heredia del Partido Pueblo Soberano (PPSO), denunció la circulación de un audio falso generado con inteligencia artificial.

Marta Esquivel, candidata a diputada en el primer lugar de la papeleta del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por Heredia, denunció la circulación en redes sociales de un audio falso en el que se replica su voz y se le atribuyen falsamente declaraciones de inconformidad con su candidatura.

Según un comunicado divulgado este martes por el PPSO, el material forma parte de una “campaña sucia”. Esquivel negó que el audio corresponda a su voz e indicó que el contenido fue generado con inteligencia artificial. Además, pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por este tipo de contenidos falsos difundidos durante la campaña electoral.

El contenido fue divulgado inicialmente en la red social TikTok, a través del canal Heredia Secuestrada, y posteriormente se viralizó en X (antiguo Twitter).

“Le pido a toda la población no caer en ese juego de campaña sucia. Están usando tecnología para simular mi voz, pero es claramente identificable que no soy yo”, afirmó la candidata en el comunicado.

Además, señaló que se mantiene enfocada en el trabajo político en la provincia de Heredia, junto con el resto de aspirantes legislativos del partido.

En el audio que circula en redes sociales, y que la candidata niega haber grabado, se le atribuyen las siguientes expresiones:

“Sí, sí, yo, porque la verdad es que yo en Heredia no me siento cómoda. Ósea, no era lo que yo quería y se los dije desde un inicio. Ahí que Juan Manuel (candidato al segundo lugar por Heredia) vea a ver si es él el que invierte, a ver si sale porque lo veo complicado. A nadie le importa Heredia al final y es la verdad. Igual yo voy a salir”, indica el supuesto audio.

La campaña de la candidata Laura Fernández rechazó el uso de herramientas tecnológicas para difundir información falsa y confundir al electorado. La agrupación insitió en el llamado a verificar los contenidos que circulan en redes sociales.

