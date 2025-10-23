Política

TSE rechaza recurso de Marta Esquivel contra la participación del PLN en elecciones 2026

TSE también rechazó solicitud de Esquivel para que la gestión fuera analizada por magistrados suplentes

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano / en la foto Marta Esquivel Juan Manuel Quesada / foto John Durán
24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano / en la foto Marta Esquivel Juan Manuel Quesada / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEMarta EsquivelPueblo SoberanoPLN
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.