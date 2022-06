‘Fenómeno afelio’: Meteorológico desmiente supuesta caída drástica en temperaturas

Un mensaje que circula masivamente en WhatsApp afirma que “a partir de mañana” y hasta agosto, el tiempo estará mucho más frío de lo normal, al punto de causar gripe, tos y dificultad para respirar. Según la cadena, esto sucederá a causa del “fenómeno afelio”, el cual, supuestamente, hará que la Tierra se aleje muchísimo del Sol.

“El aire será más frío, nuestro cuerpo no está acostumbrado a esta temperatura, es mucha la diferencia”, dice el mensaje viral. ¿Qué es el fenómeno afelio? ¿Causará la dramática caída en la temperatura que describe la advertencia de WhatsApp?

El mensaje, que se ha compartido en otros países de América y Europa, parte de un hecho real: “afelio” es el término científico de un momento que ocurre cada año, cuando la Tierra alcanza el punto de su órbita más lejano con respecto al Sol. No obstante, el evento astronómico no ocurre en junio, el aumento en la distancia es mínimo y no causará que la temperatura disminuya.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que la cadena busca generar alarma con base en información falsa. “Vamos a estar teniendo condiciones típicas de la época. Este fenómeno es algo normal, que se da todos los años, y no genera condiciones más frías o más cálidas en el país”, declaró la institución.

La cadena de WhatsApp afirma, también erróneamente, que la distancia de la Tierra al Sol es de 90 millones de kilómetros, y que durante el afelio se incrementa en un 66%.

Según la NASA, entre la Tierra y Sol en realidad hay unos 150 millones de kilómetros, en promedio. El afelio ocurrirá alrededor del 4 de julio, cuando la distancia entre ambos cuerpos celestes llegará a un máximo de 152,6 millones de kilómetros. Es decir, aumentará solo un 1,7%.

El mensaje que se comparte masivamente en WhatsApp afirma, falsamente, que la supuesta caída extrema en la temperatura persistirá hasta agosto y afectará la salud de las personas.

En contraste, cerca del 4 de enero ocurre el momento de mayor cercanía entre la Tierra y el Sol, llamado perihelio, en el que la separación se reduce a 147,5 millones de kilómetros.

Tanto el afelio como el perihelio ocurren todos los años, en fechas similares, pues la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol cada 365 días. No obstante, ambos momentos pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pues su efecto en la vida cotidiana de la población es casi imperceptible.

Alfred Rosenberg González, del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), le explicó al medio de verificación español Newtral que el afelio no produce una caída en la temperatura pues, aunque parezca extraño, la distancia con respecto al Sol influye poco en las variaciones térmicas del planeta.

Esto se debe, para empezar, a que el aumento de la distancia durante el afelio es poca. Se trata de 2,6 millones de kilómetros más de la lejanía promedio. Aunque parezca una cifra muy grande, en el contexto del espacio, se hace mínima.

“Es como situarse a 10 metros de una hoguera y luego alejarse 30 centímetros. La diferencia térmica será muy pequeña”, aseveró Rosenberg a Newtral.

Esta infografía de la NASA muestra la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol, recorrido que tarda 365 días. La ruta no es perfectamente circular, sino elíptica. Por eso, cada año, el planeta pasa por un punto de cercanía máxima con el Sol (el perihelio) y otro con la distancia máxima (el afelio). Imagen tomada de spaceplace.nasa.gov/seasons/sp/

Eje del planeta marca la temperatura

En realidad, el factor que más influye en la temperatura del planeta y los cambios de estaciones, es el eje de inclinación de la Tierra. El planeta no tiene una posición perfectamente recta, o perpendicular, sino que está inclinado.

Por esta razón, el luz del Sol brilla directamente en distintas regiones a lo largo del año, conforme la Tierra viaja alrededor de dicha estrella.

Esta es la causa de que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur haya estaciones marcadas (verano, otoño, invierno y primavera) con una periodicidad definida: mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno, y viceversa.

De hecho, en el hemisferio norte (donde está Estados Unidos), las temperaturas permanecen altas en julio, durante el verano, cuando la Tierra está más lejos del Sol. Por el contrario, en esa misma época, es invierno y las temperaturas son más frías en el hemisferio sur, en el que está, por ejemplo, Argentina.

“Esto demuestra que la distancia de la Tierra respecto al Sol no es la causa de las estaciones”, dice un artículo explicativo del portal oficial de la NASA.

De acuerdo con el IMN, en Costa Rica, por lo general, coincide el “verano” con la época en la que el Sol está más cerca, y el invierno con el momento en el que está más lejano.

Actualmente, el país atraviesa la temporada lluviosa. El Instituto prevé una pausa en las precipitaciones en julio y agosto, principalmente en el Valle Central y el sector costero de Guanacaste.

En conclusión: es falso que las temperaturas vayan a caer de inmediato a causa del afelio. Dicho momento llegará en julio, como todos los años, y no causará una variación perceptible en la temperatura del planeta.

