¿Están estafando con citas falsas para tercera dosis contra covid-19?

Un mensaje masivo que circula en WhatsApp denuncia la supuesta existencia de un nuevo timo para robar información personal mediante la asignación de citas falsas para aplicar la tercera dosis contra la covid-19.

Según la cadena, falsos funcionarios del Ministerio de Salud llaman a los usuarios para asignarles una fecha para la aplicación del refuerzo y les envían un código por SMS que les permite hackear los teléfonos celulares.

“Me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud para supuestamente agendarme para la tercera dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc.

“Después me pide que les dé un codigo que me mandaron por SMS (para hackearme el Whatsapp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.!”, dice el texto que se comparte de usuario en usuario.

Esta cadena surge en momentos en que las autoridades sanitarias del país inician la aplicación de inyecciones de refuerzo para las personas mayores de 65 años. Pero, ¿será cierto que organizaciones criminales están aprovechando la situación para estafar y robarles datos a las personas?

La Nación consultó al respecto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuya Sección de Fraudes indicó que no ha recibido denuncias de actos delictivos como el que describe el mensaje viral. Por su parte, el Ministerio de Salud también aclaró que su personal no asigna citas para la vacunación contra la covid-19.

La distribución de las inyecciones la coordina y ejecuta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual cambió la estrategia para la aplicación de las terceras dosis. Esta vez, las personas no deben esperar a que se les asigne una cita vía telefónica, si no que pueden acercarse a los puntos de vacunación cuando se habilite la atención de su grupo de edad.

“Desde el Ministerio de Salud no coordinamos ni agendamos citas de vacunas, ni pedimos datos vía telefónica, ni mediante mensajes de texto o correos electrónicos de ninguna manera”, enfatizó la institución.

Salud aconseja que, en caso de recibir la llamada de una persona que diga ser funcionaria de la entidad, denuncie la situación al OIJ, por medio del teléfono 800 8000 645.

Vacunación abierta

Esta semana, la doctora Leandra Abarca Gómez, de la sección de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, indicó que la aplicación de dosis de refuerzo se hará con una convocatoria abierta, por grupos de edad. Del 14 al 24 de diciembre, se atenderá a mayores de 65 años que hayan recibido su segunda dosis hace más de seis meses.

Quienes tengan dicho perfil pueden acudir a cualquier vacunatorio, independientemente de dónde vivan o del lugar en el que hayan recibido las primeras dosis. Solo deben presentar su identificación y el carné de vacunación.

Si a un adulto mayor se le dificulta ir a hacer fila, un familiar puede presentarse con la cédula del paciente y reservarle el espacio, e incluso acompañarlo en el momento de la vacunación.

Alerta sobre supuesto timo con terceras dosis La cadena se reproduce masivamente en grupos de WhatsApp, en momentos en que las autoridades inician la aplicación de inyecciones de refuerzo para las personas mayores de 65 años.

Fuentes consultadas

-Organismo de Investigación Judicial

-Ministerio de Salud

-CCSS, comunicado de prensa: CCSS lista para aplicar tercera dosis a mayores de 65 años