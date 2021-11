EE. UU. no decretó una ‘vacunación universal’ contra la covid-19 ni tampoco la canceló

No es cierto que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya cancelado una supuesta “vacunación universal” en ese país, como lo afirman grupos conspiracionistas que se oponen a la inmunización contra la covid-19. Tampoco es cierto que ese órgano haya ordenado de dejar de aplicar las dosis contra el coronavirus.

Desde marzo, múltiples publicaciones en la web afirman que la Corte Suprema le dio la razón a grupos antivacunas que alegan, falsamente, que las inoculaciones “alteran el material genético individual”.

Por ejemplo, un artículo que circula en Costa Rica señala erróneamente que casas farmacéuticas, el empresario Bill Gates y Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, perdieron una demanda, y que por eso se suspenderá la vacunación masiva contra el coronavirus.

No obstante, medios internacionales han verificado que no existen pronunciamientos relacionados con ese tema. “La Corte Suprema no ha emitido ninguna resolución sobre la seguridad de las vacunas contra el coronavirus”, confirmó la agencias de noticias AP, a finales de setiembre.

Lo que sí es cierto es que el pasado 6 de noviembre, un tribunal de apelaciones en Texas suspendió la aplicación de una orden girada por el gobierno de Joe Biden para que en las empresas con más de 100 trabajadores, todos los empleados sea vacunados contra la covid-19 antes del 4 de enero del 2022.

El tribunal alegó que debían analizarse presuntos “problemas constitucionales graves” en la orden gubernamental, pero no hizo ninguna referencia a la seguridad de las vacunas.

Sin embargo, dicha suspensión es temporal. La demanda que dio origen a la resolución fue unificada con varias decenas de reclamos similares y sigue en estudio en otra corte de apelaciones con sede en Cincinnatti, Ohio, según informó este miércoles el Washington Post.

De acuerdo con el medio de comunicacióm Forbes, dependiendo de la decisión que tome esa corte, la administración Biden o quienes se oponen a la obligatoriedad de la vacunación en las empresas podrían apelar el fallo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso, de momento, no ha ocurrido.

El alto órgano judicial sí ha rechazado, al menos, dos peticiones de grupos que le pedían suspender la vacunación obligatoria en una universidad del estado de Indiana y en los servicios de salud del estado de Maine, según lo reportó la cadena CNN.

Corte Suprema de Estados Unidos no anuló una "vacunación universal". Esta falsedad se divulga en múltiples publicaciones que circulan en la web desde marzo del 2021. El máximo órgano judicial no ha emitido ninguna resolución como la que describen dichos mensajes.

Vacunas no alteran los genes

Muchas de las publicaciones que anuncian la cancelación de la inexistente “vacunación universal” dicen que las inyecciones contra la covid-19 modifican los genes humanos, lo cual es falso. Como se ha indicado en forma reiterada, ninguna vacuna contra dicha enfermedad tiene la capacidad de modificar el ADN de las personas.

[ #NoComaCuento: Vacunas contra covid-19 no son ‘terapias transgénicas’, como lo afirma doctora Jimena Campos ]

La vacuna de la casa farmacéutica Pfizer utiliza tecnología de ARN mensajero. Este sistema se diferencia de otros tipos de inmunizaciones porque no introduce un virus atenuado al cuerpo, sino que inyecta en el organismo las instrucciones para producir la proteína con la que el virus SARS-CoV-2 entra a las células humanas.

La idea es enseñarle al cuerpo a fabricar dicha proteína, para que el sistema inmunológico reaccione y la ataque con anticuerpos. En ninguna etapa de este proceso se modifica el ADN de las personas, porque la información genética se almacena en el núcleo de las células, y los componentes de las vacunas no entran ahí.

“Usted no está metiendo información dentro del núcleo, ni modificando el ADN. Usted lo que está haciendo es aprovechar la maquinaria ya desarrollada por la célula, para que usted produzca una proteína”, explicó Carlos Araya, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

