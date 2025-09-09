Casa Presidencial advierte de perfil falso que suplanta identidad de la primera dama, Signe Zeikate

La Casa Presidencial aclaró que los mensajes ofensivos no fueron emitidos por la primera dama, Signe Zeikate.

Casa Presidencial advirtió este lunes de que circula en redes sociales una cuenta falsa que suplanta la identidad de la primera dama, Signe Zeikate.

A través de un comunicado, la Presidencia aclaró que las publicaciones de dicho perfil no son oficiales ni han sido emitidas por Zeikate.

Además, rechazó los comentarios ofensivos contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, difundidos desde esa cuenta, y reiteró su respeto hacia la mandataria y el pueblo mexicano.

Finalmente, la Presidencia instó a la ciudadanía a guiarse únicamente por las redes sociales oficiales de la primera dama.

Comunicado oficial de la Presidencia denuncia una cuenta falsa a nombre de la primera dama, Signe Zeikate. (Casa Presidencial/Facebook)

