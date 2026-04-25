Mi Bienestar

‘Ya no quiero venir a trabajar’: la frase que, según la psicóloga Fernanda Gámez, delata el síndrome de ‘burnout’

El ‘burnout’ enfría relaciones, reduce la empatía y afecta la calidad humana del trabajo

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Por Libia Solano Meza
La desmotivación y la desconexión emocional se han convertido en señales tempranas del síndrome de burnout, conocido popularmente como el “trabajador quemado” un problema que avanza en silencio.
La desmotivación y la desconexión emocional se han convertido en señales tempranas del síndrome de burnout, conocido popularmente como el “trabajador quemado” un problema que avanza en silencio. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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