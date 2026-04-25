‘Ya no quiero venir a trabajar’: la frase que, según la psicóloga Fernanda Gámez, delata el síndrome de ‘burnout’

La desmotivación y la desconexión emocional se han convertido en señales tempranas del síndrome de burnout, conocido popularmente como el “trabajador quemado” un problema que avanza en silencio.

En oficinas, hospitales, centros educativos, comercios y hasta en trabajos remotos, un fenómeno se ha ido expandiendo de forma silenciosa pero constante, se trata del síndrome de burnout, también conocido como “trabajador quemado”.

Lejos de ser un simple cansancio, se trata de un estado de agotamiento físico, mental y emocional que surge como consecuencia del estrés laboral crónico no gestionado.

María Fernanda Gámez, psicóloga de la Clínica Hikma y quien forma parte de la red médica de MediSmart, explica cómo esta condición de agotamiento extremo también derivada del estrés crónico en el trabajo, los impactos en la salud mental, el desempeño y las relaciones laborales.

Lo que debe saber:

Es un síndrome serio de agotamiento físico, emocional y mental causado por estrés laboral prolongado y no gestionado. Puede provocar problemas como ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades físicas. Requiere descanso, cambios en el estilo de vida y, en casos más graves, apoyo profesional.

Aunque suele confundirse con cansancio extremo o estrés cotidiano, el síndrome de burnout, o “trabajador quemado”, es una condición más compleja, se trata de un estado de agotamiento físico, emocional y cognitivo provocado por la exposición prolongada a exigencias laborales que superan la capacidad de recuperación de la persona.

Según Gámez, este síndrome no aparece de manera repentina, sino que se instala lentamente, muchas veces sin ser identificado en sus etapas iniciales.

Las personas afectadas suelen comenzar con fatiga constante, irritabilidad leve o pérdida de motivación. Con el tiempo, estos síntomas evolucionan hacia una desconexión emocional más marcada, dificultades cognitivas y deterioro del desempeño laboral.

La psicóloga lo describe a partir de tres dimensiones centrales:

Agotamiento extremo , caracterizado por la pérdida de energía mental y emocional incluso al iniciar la jornada.

, caracterizado por la pérdida de energía mental y emocional incluso al iniciar la jornada. Despersonalización , que se manifiesta como frialdad, irritabilidad o desconexión emocional con compañeros, clientes o pacientes.

, que se manifiesta como frialdad, irritabilidad o desconexión emocional con compañeros, clientes o pacientes. Falta de realización personal, donde la persona pierde la motivación, el sentido de logro y la percepción de utilidad en su trabajo.

El cuerpo también pasa factura

El impacto del burnout no se limita a lo psicológico. La evidencia clínica señala una amplia gama de manifestaciones físicas asociadas al estrés sostenido como insomnio, ansiedad, depresión, dolores musculares, migrañas, gastritis, colon irritable, fatiga crónica, defensas bajas, dipertensión, problemas hormonales y consumo de alcohol y drogas

A esto se suman condiciones de mayor riesgo como ansiedad, depresión, hipertensión y debilitamiento del sistema inmunológico.

Para la especialista, una persona con burnout puede presentar disminución de la empatía, irritabilidad, trato distante o respuestas automáticas, lo que afecta la relación con colegas, clientes o pacientes.

Esto puede traducirse en errores, conflictos interpersonales, baja calidad en el servicio y deterioro del clima laboral.

“Entonces aparecen frases internas como: no me importa, que resuelva otro, no aguanto más y ya no quiero venir a trabajar”, detalló la psicóloga.

Factores que lo desencadenan

El burnout no surge de manera aislada, generalmente está asociado a condiciones laborales sostenidas como:

Sobrecarga de tareas

Falta de personal

Jornadas extensas o sin pausas adecuadas

Multitarea constante y urgencias permanentes

Ambigüedad en funciones

Falta de reconocimiento o apoyo organizacional

El liderazgo también juega un papel determinante. Ambientes con supervisión autoritaria, presión excesiva o escasa comunicación pueden acelerar significativamente el desgaste emocional de los trabajadores.

El burnout convierte la rutina laboral en un desgaste constante e invisible. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Aunque suele vivirse de manera individual, el burnout es también un problema estructural ya que las organizaciones que no gestionan adecuadamente la carga laboral terminan enfrentando consecuencias como:

Ausentismo

Rotación de personal.

Disminución de productividad.

Aumento de errores.

En este sentido, la salud mental laboral se convierte en un factor estratégico, no solo humano, sino también operativo.

La evidencia sugiere que el burnout es prevenible si se detecta a tiempo, se recomiendan medidas como:

Establecer límites entre trabajo y vida personal

Mantener hábitos de sueño y alimentación saludables

Realizar actividad física regularmente

Buscar apoyo psicológico cuando sea necesario

Fomentar redes de apoyo social

Según Gámez, el tratamiento del burnout depende de su gravedad. En etapas iniciales, el descanso y la reorganización del estilo de vida pueden ser suficientes. En casos moderados, suele requerirse psicoterapia y ajustes en el entorno laboral. En situaciones graves, puede ser necesaria la intervención médica y el retiro temporal del trabajo.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que el síndrome de burnout aún no está clasificado como una afección médica.