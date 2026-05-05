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Veterinaria: ‘Recuerdo un perrito que rompía todo y al ver la cámara, entendimos que lloraba por ansiedad’

El uso de cámaras inteligentes y collares de actividad está cambiando la forma en que usted puede detectar problemas de conducta en sus mascotas.

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Por Libia Solano Meza
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El monitoreo de mascotas con dispositivos inteligentes permite detectar cambios tempranos en su salud y comportamiento, pero también puede generar preocupación innecesaria si los datos no se interpretan adecuadamente. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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