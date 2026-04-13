Mi Bienestar

¿Su mascota está estresada? Estas señales pueden pasar desapercibidas

El entorno y la rutina influyen directamente en la salud emocional de los animales.

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Por Libia Solano Meza
Detectar el estrés a tiempo puede evitar problemas de salud más graves en sus mascotas.
Detectar el estrés y la ansiedad a tiempo puede evitar problemas de salud más graves en sus mascotas. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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