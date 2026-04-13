¿Su mascota está estresada? Estas señales pueden pasar desapercibidas

Detectar el estrés y la ansiedad a tiempo puede evitar problemas de salud más graves en sus mascotas.

El estrés y la ansiedad en las mascotas son más frecuentes de lo que solemos pensar pues a menudo, pasan inadvertidos. Tome en cuenta que algunos cambios en su comportamiento, variaciones en su actitud o conductas fuera de lo habitual pueden ser señales claras de que algo no está bien.

Nazaret Stradivarius, médica veterinaria, de la Clínica Veterinaria Lutz y parte de la red médica de MediSmart, advierte que muchos tutores no identifican a tiempo las señales de estrés y ansiedad en sus mascotas.

Lo que debe de saber:

Se refleja en cambios de conducta, apetito o energía. Suele estar relacionado con cambios en su entorno. El cuidado con rutinas estables y apoyo veterinario es clave.

“Como médico veterinaria, uno de los aspectos más importantes que siempre le explico a los tutores es que nuestras mascotas no hablan, pero sí comunican constantemente cómo se sienten”, explicó la especialista.

¿Cuáles son los signos más comunes de estrés o ansiedad en las mascotas?

La experta recalca que cada mascota es única, pero existen señales claras a las que usted debe prestar atención, algunas son:

Cambios en su comportamiento habitual (más inquieto o más retraído).

Vocalización excesiva (ladridos, maullidos).

Conductas destructivas o repetitivas.

Jadeo, temblores o salivación sin causa aparente.

Pérdida de apetito o alteraciones digestivas.

Búsqueda excesiva de atención o todo lo contrario, aislamiento.

Llegada de nuevas personas o animales.

Ausencias prolongadas de sus dueños.

“Muchas veces, los dueños me dicen doctora, siento que ya mi mascota es diferente y esa intuición suele ser muy acertada”, explicó Stradivarius.

¿Cómo diferenciar entre estrés y una enfermedad?

La especialista afirma que esta es una de las dudas más frecuentes que tienen todas las personas que llegan a la consulta, debido a que el estrés en las mascotas generalmente aparece asociado a una situación específica como lo son los cambios en el entorno, ruidos, separación de las personas con quienes habitaba o nuevas experiencias.

Mientras que una enfermedad suele avanzar independientemente del entorno y puede acompañarse de signos físicos más evidentes.

“Recuerde que las mascotas son altamente sensibles a su entorno y los cambios que para usted son normales, para ellas pueden ser abrumadores”.

Sin embargo, la médica detalla que los tutores pueden controlar el entorno de sus mascotas lo que le permite brindarle una mayor estabilidad ya que esto no es un lujo, es una necesidad para los animales.

La llegada de nuevas personas o animales al entorno de una mascota le puede generar estrés y ansiedad. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Cada mascota tiene una forma distinta de sufrir

Stradivarius aclara que es fundamental entender cómo se expresa el estrés y la ansiedad según la especie:

Perros: pueden volverse destructivos, se presenta un jadeo constante o se vuelven dependientes.

pueden volverse destructivos, se presenta un jadeo constante o se vuelven dependientes. Gatos: suelen aislarse o cambiar sus hábitos de higiene.

suelen aislarse o cambiar sus hábitos de higiene. Roedores: disminuyen su actividad física o dejan de comer.

disminuyen su actividad física o dejan de comer. Aves: pueden perder plumas, también se las suelen arrancar o se muestran más desaminadas incluso dejan de emitir sonidos.

Incluso llevar a las mascotas a consulta con el veterinario les puede generar esta condición. Para ellos, lo desconocido muchas veces se percibe como una amenaza.

¿Cómo puede ayudar a su mascota?

Para la veterinaria muchas veces se debe tener paciencia con las mascotas porque es un proceso que toma tiempo, por eso recomienda mantener rutinas estables, evitar castigos y usar refuerzo positivo y proporcionar un espacio seguro.

“En algunos casos, se pueden utilizar feromonas o apoyo médico, pero siempre bajo recomendación profesional”.

Si los cambios de conducta, el apetito o el estado emocional se mantienen o empeoran, es necesario buscar ayuda profesional. Stradivarius asegura que es vital prevenir y detectar a tiempo el estrés y ansiedad en las mascotas para evitar complicaciones mayores, pues una intervención temprana le garantiza una recuperación más rápida y efectiva.