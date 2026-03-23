Mi Bienestar

Tres hábitos que potencian el colágeno y mejoran su bienestar

Dormir, moverse y alimentarse correctamente son la base para que el colágeno funcione.

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Por Libia Solano Meza
Expertos recuerdan que la la alimentación y el ejercicio benefician la producción de colágeno natural.
Expertos recuerdan que la la alimentación y el ejercicio benefician la producción de colágeno natural. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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