El superalimento que impulsa el colágeno y ayuda a mejorar la piel en poco tiempo

Investigaciones universitarias revelan que una dieta con chía, frutas y vegetales ricos en nutrientes apoya la producción de colágeno en el organismo.

Investigadores de la Universidad Europea y la Universidad Autónoma de Puebla identificaron que ciertos alimentos naturales favorecen la regeneración de los tejidos humanos. Los especialistas concluyeron que la alimentación influye de forma directa en la producción de colágeno, la proteína estructural más importante de la piel.

La evidencia científica indicó que una dieta adecuada incide en la elasticidad y fortaleza de la dermis. Este efecto resulta clave para retrasar el envejecimiento prematuro y mantener la salud de huesos, articulaciones y músculos.

El superalimento clave para estimular el colágeno

Diversos expertos señalaron que el consumo regular de superalimentos resulta determinante para fortalecer la piel. La Universidad Europea definió estos productos como frutas, verduras, algas, cereales o bebidas con una alta concentración de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Entre los alimentos más destacados sobresalen la semilla de chía, la semilla de linaza y los productos ricos en vitamina C. Estos componentes aportan nutrientes esenciales para apoyar la producción natural de colágeno.

Función del colágeno en el cuerpo humano

El colágeno forma gran parte de la estructura del organismo. Esta proteína resulta indispensable para la piel, los huesos, las articulaciones, los músculos, el cabello y las uñas.

En la dermis, capa ubicada entre la epidermis y la hipodermis, el colágeno cumple una función central. Con el paso de los años, su producción disminuye. Durante este proceso, las células pierden resistencia y flexibilidad.

Propiedades nutricionales de la semilla de chía

La Universidad Autónoma de Puebla señaló que la chía presenta un valor nutricional superior al de otras semillas. Su composición aporta cinco veces más calcio que la leche entera, dos veces más potasio que el plátano y tres veces más hierro que las espinacas.

Además, sus antioxidantes triplican los niveles presentes en los arándanos. Este alimento contiene boro, un mineral que favorece la absorción de calcio en los huesos.

La chía también integra cobre, manganeso, niacina y zinc. Su perfil nutricional incluye Omega 3, un ácido graso esencial para la salud general.

Contenido nutricional por cada 100 gramos de chía

Cien gramos de semillas de chía aportan aproximadamente:

Proteínas

Grasas

Carbohidratos

Especialistas recomendaron incorporar este alimento en la dieta diaria, especialmente en planes orientados a la pérdida de peso.

Alimentos que estimulan la producción proteica

Otros alimentos favorecen la síntesis natural de proteínas en el organismo. Entre ellos se encuentran frutas y vegetales ricos en ácido ascórbico.

Las frutas cítricas, las frutillas, los pimientos rojos y el brócoli destacan por su aporte de vitamina C. La especialista en nutrición, bienestar, endocrinología y salud hormonal Juanita Uribe explicó que la alimentación diaria se refleja directamente en la salud general y en los niveles de colágeno.

Uribe indicó que la inclusión de proteínas, grasas saludables, verduras y frutas estimula esta proteína. También señaló que alimentos como el tomate, los frutos rojos, la espinaca, el melón y la sandía contribuyen a este proceso. El huevo de gallina y los caldos preparados con legumbres, carnes, pescado o hueso aportan nutrientes asociados al colágeno.

Hábitos que fortalecen los tejidos

Los ácidos grasos presentes en pescados grasos y nueces poseen propiedades antiinflamatorias que apoyan la salud de la piel. Las frutas y verduras de colores intensos contienen antioxidantes que protegen las estructuras proteicas del daño oxidativo.

Una alimentación equilibrada se complementa con actividad física regular. Especialistas recomendaron prácticas sencillas como:

Caminatas diarias para mejorar la respiración aeróbica.

para mejorar la respiración aeróbica. Yoga , que fortalece los músculos y reduce el riesgo de lesiones.

, que fortalece los músculos y reduce el riesgo de lesiones. Espacios de recreación, que favorecen el bienestar integral.

Recomendaciones generales de salud

Profesionales en salud brindaron otras sugerencias para reducir riesgos asociados a enfermedades:

Control clínico periódico para evaluar el estado general de salud.

para evaluar el estado general de salud. Evitar el alcohol , ya que su consumo excesivo afecta el corazón, el hígado y el páncreas.

, ya que su consumo excesivo afecta el corazón, el hígado y el páncreas. Prevención de accidentes, debido al riesgo que representan caídas y golpes en las articulaciones, especialmente en edades avanzadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.