El superalimento que impulsa el colágeno y ayuda a mejorar la piel en poco tiempo

La chía y otros alimentos ricos en vitamina C aportan nutrientes clave que influyen en la elasticidad de la piel y la salud de los tejidos

Por La Nación / Argentina / GDA
Investigaciones universitarias revelan que una dieta con chía, frutas y vegetales ricos en nutrientes apoya la producción de colágeno en el organismo.
Investigaciones universitarias revelan que una dieta con chía, frutas y vegetales ricos en nutrientes apoya la producción de colágeno en el organismo. (Canva/Canva)







