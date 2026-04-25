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¿Tiene una tos que no se va? Podría ser tuberculosis: señales de alerta y qué hacer

Más de 10 millones de personas enferman cada año por tuberculosis a nivel global

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Por Libia Solano Meza
Tuberculosis Mi bienestar
En 2025, el país registró 510 casos de tuberculosis, la cifra más alta en tres años. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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