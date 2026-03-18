Ciencia

OMS busca reducir a la mitad el costo de pruebas para detectar tuberculosis

El director de la OMS detalla el plan de diagnóstico y alerta que la reducción de la mortalidad infantil se estancó en más de un 60% a nivel mundial

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa para informar sobre novedades en el brote de coronavirus originado en China. 6 de febrero de 2020. REMITIDA / HANDOUT por OMS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/2/2020
La estrategia de la OMS baja costos de detección de tuberculosis a la mitad. Además, expertos de SAGE actualizan guías de vacunación para covid-19 y fiebre tifoidea. (OMS/OMS)







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