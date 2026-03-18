OMS busca reducir a la mitad el costo de pruebas para detectar tuberculosis

La estrategia de la OMS baja costos de detección de tuberculosis a la mitad. Además, expertos de SAGE actualizan guías de vacunación para covid-19 y fiebre tifoidea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) diseña un nuevo plan para abaratar la detección de la tuberculosis en un 50% o más. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, explica que la estrategia utiliza hisopados linguales y la agrupación de muestras para optimizar los recursos.

El objetivo principal es diagnosticar a los pacientes con mayor rapidez, según manifiesta el jerarca. La propuesta de Tedros impulsa el uso de menos pruebas y promueve el empleo de tecnología molecular en centros de atención cercanos a la población.

Ghebreyesus detalla que la lucha contra esta patología salvó 83 millones de vidas desde el año 2000. Sin embargo, el jerarca advierte que la resistencia a los medicamentos y los gastos operativos suben de forma constante. Según indica el director, la enfermedad causa la muerte de más de 3.300 personas cada día.

El despliegue de los exámenes médicos es lento en diversas naciones por sus elevados precios, señala el director de la OMS.

Las nuevas instrucciones del organismo abren opciones para que los países descentralicen los servicios médicos. Esto facilita expandir el acceso a la salud a otras regiones.

Por otro lado, la autoridad se refiere a la mortalidad infantil tras un informe de Unicef. El documento revela que la reducción de estos decesos se estancó en más de un 60% a nivel global desde el 2015. El registro de menores de cinco años fallecidos alcanza los 4,9 millones durante el 2024, según expone el jerarca.

Ghebreyesus solicita a los Gobiernos y donantes que la supervivencia de los niños sea una prioridad financiera.

El director recuerda que en el 2000 murieron más de 10 millones de menores. La inversión en vacunas y tratamientos contra la malnutrición mantiene con vida a millones de infantes, resalta el jerarca.

Nuevas guías de vacunación y crisis humanitaria

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) emite nuevas guías sobre la covid-19. Además menciona que los especialistas recomiendan al menos una dosis de refuerzo para grupos de riesgo. Entran en esta categoría los adultos mayores o quienes padecen de obesidad severa.

Sobre la fiebre tifoidea, el jerarca explica que el grupo aconseja una dosis de refuerzo para niños de cinco años en zonas de alta incidencia. Esta medida aplica para quienes recibieron la protección primaria antes de los dos años de edad. Es necesario verificar estos esquemas para mantener una defensa sólida, indica Ghebreyesus.

El director alerta sobre la crisis sanitaria en Oriente Medio por los conflictos bélicos. También denuncia ataques contra la infraestructura médica que violan la ley internacional. La OMS destina $2 millones para apoyar la respuesta humanitaria en Líbano, Irak y Siria, concluye el jerarca.