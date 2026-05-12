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¿Su perro o gato tiene mal aliento? Podría sufrir una enfermedad silenciosa

Algunas razas de perros y gatos tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades bucales desde temprana edad

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Por Libia Solano Meza
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Una boca enferma no solo provoca dolor y pérdida dental, sino que puede afectar órganos vitales y disminuir considerablemente la calidad de vida de nuestras mascotas. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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