¿Su perro o gato tiene mal aliento? Podría sufrir una enfermedad silenciosa

Una boca enferma no solo provoca dolor y pérdida dental, sino que puede afectar órganos vitales y disminuir considerablemente la calidad de vida de nuestras mascotas.

Muchas veces creemos que el mal aliento en perros y gatos es algo normal, pero detrás de ese olor fuerte puede esconderse un problema mucho más serio pues la salud bucal es uno de los pilares más importantes del bienestar animal, y también uno de los aspectos más descuidados por muchos dueños.

Grace Rojas, médica veterinaria, de la Clínica Veterinaria Lutz y parte de la red médica de MediSmart, explica qué pasa cuando no existe una higiene adecuada, los efectos y las consecuencias para las mascotas.

“Aunque no hablen, los animales sí experimentan dolor intenso cuando tienen problemas bucales”.

Lo que debe saber:

La salud bucal en mascotas no es solo de estética. Muchas enfermedades dentales avanzan de forma silenciosa, por eso señales como mal aliento, dificultad para comer o sangrado en encías no deben ignorarse. La prevención es clave es el cepillado regular.

Si los encargados de las mascotas no mantienen una higiene adecuada una simple acumulación de sarro puede desencadenar infecciones, pérdida dental e incluso enfermedades que afectan órganos vitales.

“Las bacterias que proliferan en una boca descuidada pueden viajar por el torrente sanguíneo y afectar órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado. Es como una pequeña bomba de tiempo que debemos desactivar a tiempo”, explicó Rojas.

La boca de una mascota no solo sirve para comer o jugar, también es un reflejo directo de su estado de salud general.

“Recuerdo a Max, un golden retriever juguetón que llegó con un aliento terrible. Al principio, pensamos que era solo suciedad, pero al examinarlo, descubrimos una gingivitis severa y dientes fracturados. Con el tratamiento adecuado, Max volvió a ser el perro enérgico de siempre”, contó la veterinaria.

Las enfermedades dentales son extremadamente frecuentes en perros y gatos, especialmente a partir de los tres años de edad. Sin embargo, suelen pasar desapercibidas porque:

El dolor avanza lentamente.

Las mascotas esconden sus molestias.

Los síntomas iniciales parecen “normales”.

Frases como:

“Siempre ha tenido mal aliento”

“Ya está viejo”

“Come más lento porque es delicado”

Muchas veces esconden enfermedades periodontales avanzadas.

La experta detalla que las enfermedades dentales más frecuentes en mascotas son la gingivitis, periodontitis, fracturas dentales y sarro dental.

Gingivitis

Es la inflamación de las encías causada por acumulación de placa bacteriana. Los síntomas son: encías rojas, inflamación, sangrado y sensibilidad al comer.

Para la experta, la gingivitis es reversible si se detecta a tiempo.

Periodontitis

Es una fase avanzada de la enfermedad dental. Aquí ya existe daño en: encías, ligamentos dentales y hueso que sostiene los dientes. Además, la periodontitis puede provocar:

Dolor severo.

Infecciones profundas.

Pérdida dental irreversible.

Fracturas Dentales

Muchos animales mastican piedras, huesos extremadamente duros o juguetes inadecuados. Esto puede causar:

Fracturas.

Exposición del nervio.

Infecciones.

Dolor intenso.

La veterinaria insiste que una pieza fracturada nunca debe ignorarse.

Sarro Dental

El sarro es placa bacteriana endurecida y mineralizada que crea un ambiente ideal para bacterias peligrosas. Se reconoce por:

Color amarillo o marrón.

Superficie dura adherida al diente.

Mal olor intenso.

“Luna es una gatita siamesa que llegó a la clínica con una capa gruesa de sarro que cubría casi la mitad de sus dientes. Apenas podía comer. Fue un proceso delicado el de su recuperación”, recordó la veterinaria.

Las revisiones veterinarias periódicas son clave para detectar enfermedades bucales a tiempo. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Para Rojas, el cepillado regular es la mejor forma de prevenir placa y sarro en su mascota. Además, con paciencia y una rutina adecuada, tanto perros y gatos pueden acostumbrarse fácilmente.

Sin embargo, es fundamental utilizar cepillos y pastas dentales especiales para mascotas, ya que las pastas humanas contienen sustancias tóxicas como flúor y xilitol. La especialista recomienda cepillar los dientes varias veces por semana.

Tome en cuenta que existen razas de perros y gatos que, por genética, tienen mayor tendencia a padecer enfermedades dentales. En perros, los Caniches, Yorkshire Terriers, Shih Tzus, Border Collies y Pastores Alemanes suelen desarrollar problemas bucales con más facilidad.

Mientras que en los gatos, las razas Persa, Siamés y Abisinio también presentan una mayor predisposición, por lo que es importante mantener controles veterinarios y cuidados dentales constantes.

“Muchas mascotas viven años con dolor dental silencioso, por eso cuando cuidamos su boca, no solo protegemos sus dientes, protegemos su bienestar, su energía y su calidad de vida”, recalcó Rojas.

Señales importantes

Dejar caer comida.

Comer menos.

Masticar de un solo lado.

Babeo excesivo.

Irritabilidad.

Evitar juguetes duros.

No querer que les toquen el hocico.

Son algunos cambios de comportamiento en las mascotas que pueden estar relacionados con molestias dentales crónicas.

Asimismo, la experta recuerda que el cepillado regular, las revisiones veterinarias y la detección temprana de síntomas como mal aliento o encías inflamadas son esenciales para evitar complicaciones que puedan afectar no solo la boca, sino también la salud general de los animales.