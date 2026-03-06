Mi Bienestar

¿Su hijo parpadea o carraspea mucho? Podrían ser tics infantiles y esto es lo que debe saber

Los tics suelen desaparecer con la adolescencia, pero algunos signos requieren atención médica inmediata.

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Las heridas de la infancia son experiencias dolorosas que un niño vivió y que se ven reflejadas cuando es adulto en su forma de convivir con los demás y consigo mismo.
Los tics son movimientos y sonidos repetitivos que confunden, preocupan y, a veces, estigmatizan a los menores. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarTicsAdolescencia
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.