La fatiga cognitiva es una de las afecciones que aparecen en el trabajo por el uso de la inteligencia artificial (IA) y una de sus causas es poco evidente: revisar lo que produce la herramienta puede equivaler a una segunda jornada.

Así lo explica Adrián Castillo, especialista en IA aplicada a la medicina de la clínica Mediglobal, parte de la red médica MediSmart, quien recomienda chequeos de salud al menos una vez al año y, en entornos muy digitales, dos.

Lo que debe saber:

Utilizar inteligencia artificial no elimina todas las tareas: también hay que supervisar y verificar sus resultados. La cantidad de información y la presión por procesarla pueden generar sobrecarga cognitiva. Desconectarse de los entornos digitales después del trabajo y evaluar periódicamente los niveles de estrés son medidas que recomienda el especialista.

Una tarea adicional que no siempre se toma en cuenta

Castillo explica que, aunque la IA acelera tareas, no elimina el trabajo.

“Tenés tu trabajo, te enfocás en tu trabajo, pero adicionalmente tenés que ver el trabajo de la IA, entonces estás haciendo una doble jornada”, comentó.

Esto ocurre porque la IA puede generar información incorrecta o inventada (alucinaciones), por lo que sus respuestas necesitan una revisión humana.

Por esa razón, el especialista recuerda que debe utilizarse como un copiloto y no como un piloto automático. La persona sigue teniendo que comprobar que los resultados sean correctos.

El cerebro tiene un límite para procesar información

La sobrecarga cognitiva aparece cuando una persona debe atender más información y exigencias de las que puede procesar cómodamente.

El médico explica que el cerebro tiene límites para mantener la atención. Cuando se trabaja con grandes cantidades de datos y bajo presión, esa capacidad puede verse sobrepasada.

Por ejemplo, cuando usted se concentra en una tarea, su campo de enfoque ronda los 30 grados. Todo lo demás son puntos ciegos. Por eso usted puede estar tan concentrado en la pantalla que no ve a un compañero que lo saluda.

A esa exigencia se suman otras preocupaciones de los entornos digitales, como la ansiedad, el estrés y el temor a que la tecnología sustituya puestos de trabajo.

¿Qué pueden hacer las empresas para evitar el agotamiento?

Castillo considera que la salud cognitiva debería recibir una atención similar a la ergonomía dentro de los programas de salud ocupacional. Entre sus propuestas están:

Consultar a los colaboradores cómo están viviendo la incorporación de estas herramientas.

Identificar sus principales preocupaciones.

Evaluar si han experimentado cambios en sus niveles de estrés o ansiedad.

Chequeos periódicos: en ambientes laborales altamente digitales, plantea que se hagan al menos dos veces al año; para otros entornos, considera suficiente una evaluación anual.

El especialista también señala que no todas las personas manejan la misma cantidad de información durante su jornada. Por eso, a nivel de salud, considera que este aspecto debería tomarse en cuenta al definir las condiciones de trabajo.

Revisar mensajes de trabajo en la cama es una de las señales de que la jornada no termina al salir de la oficina. (Canva/Canva)

Cómo reconocer que algo anda mal

Castillo recomienda prestar atención a estos aspectos para identificar si el uso de herramientas digitales está afectando su bienestar:

La jornada se extiende fuera del horario laboral: los mensajes e instrucciones que recibe durante la noche pueden mantenerlo pendiente de sus responsabilidades e interferir con el descanso.

los mensajes e instrucciones que recibe durante la noche pueden mantenerlo pendiente de sus responsabilidades e interferir con el descanso. Siente que tiene una doble carga de trabajo: además de cumplir con sus propias tareas, debe estar pendiente del trabajo que realiza la IA.

además de cumplir con sus propias tareas, debe estar pendiente del trabajo que realiza la IA. Aparecen síntomas de agotamiento o ansiedad: si experimenta estas molestias, el médico recomienda buscar atención profesional.

Después de la jornada: desconéctese

Para quien pasa ocho horas con la IA, su consejo central es que “lo más importante en esto es intentar desconectarse de entornos digitales”.

Puede ser cenar sin pantallas, hacer yoga, practicar mindfulness o escuchar música con ruido blanco. El objetivo es tener periodos de dispersión.

Otra sugerencia del especialista es escribir tres cosas positivas que ocurrieron durante el día. Pueden ser experiencias sencillas, como compartir un café con una amistad o disfrutar de un momento familiar.

La idea es conservar un registro al cual regresar durante períodos de agotamiento y recordar también las experiencias agradables.