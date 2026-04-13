¿Se siente agotado sin hacer nada? Podría ser fatiga cognitiva por exceso de pantallas

Revisar el celular sin parar, sentirse saturado o perder el enfoque pueden ser señales de un fenómeno cada vez más frecuente en la vida diaria de las personas.

Esto no es su imaginación, es algo que nos pasa todos los días desde que abrimos el celular mientras intentamos abrir los ojos para ganarle al sueño y por un momento sin darnos cuenta, ya pasaron minutos, horas o incluso un día entero pegados a una pantalla.

En ese flujo infinito de información, algo empieza a desgastarse … la capacidad de pensar con calma y solo queda la intoxicación y fatiga cognitiva.

Jeimy Agudelo, psicóloga de la Clínica Hikma y parte de la red médica de MediSmart, nos explica en detalle a qué se refieren estos términos, por qué suelen confundirse, cómo han cambiado nuestra vida y por qué comprender sus diferencias es clave para cuidar la salud mental en la era digital actual.

Lo que debe saber:

El exceso de información que el cerebro no puede procesar provoca fatiga mental y baja concentración. Disminuye el sueño y la memoria a corto plazo. Debe emplear rutinas de descanso y desconexión.

La intoxicación por información ocurre cuando el cerebro recibe más estímulos de los que puede organizar de manera eficiente. No se trata únicamente del volumen de contenido, sino de la velocidad con la que llega, la variedad de temas y la ausencia de pausas entre un estímulo y otro.

En consecuencia, aparece la fatiga cognitiva, un estado de agotamiento mental que muchas personas describen como estar agotadas sin haber hecho nada físico, falta de enfoque o cansancio sin haber realizado esfuerzo físico.

¿Cuál es la diferencia entre ambas?

Para Agudelo muchas personas suelen confundirlas pero la intoxicación y la fatiga cognitiva no son lo mismo:

Intoxicación informativa: exceso de información externa.

exceso de información externa. Fatiga cognitiva: respuesta interna del cerebro ante esa sobrecarga.

“La intoxicación es el exceso de información que recibimos, y la fatiga cognitiva es lo que sentimos como resultado de eso. Es decir, una tiene que ver con lo que pasa afuera y la otra con cómo lo vive nuestro cerebro”, dijo la psicóloga.

Actualmente, las personas están más expuestas a la información, pero no necesariamente a información de calidad ya que con frecuencia consumen grandes cantidades de contenido de manera rápida, sin llegar a procesarlo realmente lo que puede generar una sensación de estar al día, aunque no siempre implique comprender o integrar lo que ven.

¿Por qué sentimos la necesidad de consumir información constantemente?

De acuerdo con la psicóloga, hay múltiples factores ya que por un lado, se tiende a pensar que tener más información nos da mayor sensación de control, a esto se suma el miedo a quedarse por fuera de los acontecimientos y por último, el cerebro se ve atraído por lo nuevo.

“El cerebro se engancha con la novedad, porque cada cosa nueva genera una pequeña recompensa, entonces se vuelve un hábito automático”, afirmó Agudelo.

Incluso las redes están diseñadas para que no se deje de consumir con rapidez, el problema es que no existen pausas reales, por eso el cerebro no alcanza a procesar lo que ve, eso genera saturación mental en las personas de todas las edades.

¿La multitarea empeora la sobreestimulación mental?

“Sí, porque en realidad el cerebro no hace varias cosas al mismo tiempo, lo que hace es cambiar de una a otra rápidamente y ese cambio constante cansa mucho. Al final, hay más agotamiento y menos concentración”, explicó la especialista.

Aunque la multitarea se percibe como una habilidad productiva, en realidad el cerebro no realiza varias tareas simultáneamente. Este constante cambio de foco reduce la concentración, aumenta los errores y acelera el agotamiento mental.

Los algoritmos de las plataformas digitales se nutren del comportamiento del usuario para mostrarle contenido altamente personalizado. Esto aumenta el tiempo de uso, pero también intensifica la sobreexposición a estímulos constantes.

Según Agudelo, el impacto de la intoxicación y fatiga cognitiva se manifiesta en distintos niveles:

Dificultad para concentrarse.

Sensación de mente saturada o bloqueada.

Disminución de la memoria a corto plazo.

Problemas de sueño, especialmente por uso de pantallas nocturnas.

Toma de decisiones más impulsivas o superficiales.

“El cerebro se satura, cuesta concentrarse, pensar con claridad y mantener la atención. Es como si todo estuviera lleno y ya no hubiera espacio para procesar más”, explicó la experta.

La intoxicación y la fatiga cognitiva son dos fenómenos cada vez más presentes en la vida cotidiana, producto del consumo constante y acelerado de contenido digital. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

Agudelo brinda algunas señales para que las personas comprendan cuando tienen intoxicación y fatiga cognitiva:

Revisar el celular de forma automática.

Sensación de saturación mental constante.

Irritabilidad o baja tolerancia a la frustración.

Dificultad para sostener la atención.

Sensación de ruido mental permanente.

“Hoy el problema no es que falte información, es que no nos estamos dando permiso de parar y una mente que no descansa no piensa mejor, solo reacciona más rápido y peor”, detalló Agudelo.

La intoxicación y la fatiga cognitiva no son problemas individuales aislados, sino el reflejo de una cultura hiperconectada que no se detiene, por eso la psicóloga recomienda establecer horarios de desconexión, hacer pausas conscientes durante el día, elegir activamente el contenido que se consume, reducir la multitarea y priorizar una actividad a la vez.