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¿Se siente agotado sin hacer nada? Podría ser fatiga cognitiva por exceso de pantallas

La intoxicación y fatiga cognitiva está modificando la forma en que el cerebro procesa, retiene y prioriza la información.

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Por Libia Solano Meza
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Revisar el celular sin parar, sentirse saturado o perder el enfoque pueden ser señales de un fenómeno cada vez más frecuente en la vida diaria de las personas. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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