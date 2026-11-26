“¿Dónde estás? Mandame ubicación ya”. “¿Por qué no contestás? ¿Con quién estás?” “Pasame la clave de tu celular”. Estos mensajes podrían confundirse con reclamos de pareja, pero también son conductas de control que pueden preceder otras formas de violencia contra la mujer.

Lo que debe saber:

El control también puede manifestarse sin agresiones físicas. Las disculpas no garantizan que la violencia termine. No todas las relaciones violentas siguen las mismas etapas.

Jeimy Agudelo, psicóloga de la clínica Hikma, de la red médica MediSmart, explica las conductas asociadas con el ciclo de violencia.

1. Acumulación de tensión: cuando el control se presenta como amor

En esta etapa, la mujer puede preocuparse constantemente por las reacciones de su pareja e intentar evitar discusiones. El control puede presentarse como una “demostración de amor, preocupación o protección”. Agudelo menciona estas conductas:

Necesitar saber constantemente dónde está la pareja.

Cuestionar su manera de vestir.

Molestarse cuando comparte con familiares o amistades.

Exigir acceso al celular con el argumento de que no deberían existir secretos.

Hacer comentarios que dañan la autoestima.

Recurrir a la culpabilización y al chantaje emocional.

“Es importante diferenciar los acuerdos saludables del control: en una relación sana existen límites, comunicación y respeto por la individualidad”, explicó la psicóloga.

2. Episodio de agresión: la violencia va más allá de los golpes

La violencia se manifiesta de manera más evidente, ya sea física, psicológica o de otra índole.

“Uno de los errores más frecuentes es considerar que una relación solamente es violenta cuando aparece agresión física visible”, dijo Agudelo. Algunos ejemplos son:

Insultos.

Amenazas.

Humillaciones.

Intimidación.

Destrucción de objetos.

Coerción sexual (presión o manipulación para obtener relaciones sexuales sin consentimiento libre).

Control económico.

Restricciones a la libertad.

Golpear paredes.

Lanzar objetos.

Conducir peligrosamente para generar miedo.

“No existe un momento exacto ni una conducta de la mujer que determine cuándo ocurrirá una agresión. La responsabilidad de ejercer violencia pertenece exclusivamente a quien la ejerce”, aclaró la psicóloga.

Durante y tras estos episodios, algunas mujeres pueden experimentar miedo intenso, ansiedad, confusión, culpa, vergüenza, desesperanza, bloqueo emocional o desconexión. También pueden preguntarse: “¿Será que exageré?”, “¿Pude haber evitado que se enojara?” o “¿Y si realmente fue mi culpa?”

Estas reacciones pueden ser mecanismos de adaptación y supervivencia ante una situación amenazante.

“Para esa mujer su silencio era lo que creía más seguro, por eso debemos evitar juzgar sus acciones, ya que también es su método de sobrevivir”, precisó.

3. Reconciliación o aparente calma: llegan las disculpas y las promesas

Tras un episodio de violencia, algunas personas agresoras pueden:

Mostrar arrepentimiento.

Pedir perdón.

Ofrecer regalos.

Expresar cariño.

Prometer que buscará ayuda profesional.

“No podemos asumir que todas las personas agresoras tienen las mismas intenciones. Lo importante es comprender que una disculpa, por sí sola, no constituye una reparación ni garantiza un cambio”, recalca Agudelo.

La reaparición de la versión afectuosa de la pareja puede alimentar la esperanza de que la relación mejore por los recuerdos positivos, los vínculos afectivos y los proyectos compartidos.

“La alternancia entre experiencias amenazantes y momentos de afecto puede fortalecer el apego y dificultar la separación”, detalló.

También influyen los hijos, la dependencia económica, las presiones familiares y el miedo a terminar la relación.

“No se trata simplemente de que una mujer no quiera ver lo que está ocurriendo. Muchas veces está intentando conciliar el amor que siente con el daño que está experimentando”, señala la psicóloga.

La OMS estima que casi una de cada tres mujeres y niñas en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. (Shutterstock/Foto)

¿Qué pasa cuando el ciclo vuelve a comenzar?

Sin cambios en las conductas violentas, estas pueden repetirse y aumentar en frecuencia, intensidad o gravedad. Los períodos de tranquilidad pueden acortarse o desaparecer.

Agudelo advierte que no todas las relaciones violentas siguen las tres etapas en orden: algunas presentan agresiones constantes sin reconciliación; otras, control psicológico o económico o intimidación permanente.

“En la práctica clínica no nos limitamos a buscar etapas, sino identificar las conductas de violencia, las relaciones de poder, las consecuencias psicológicas y los factores de riesgo”, recalcó.

Estas señales pueden indicar que la vida de una mujer está en peligro

Entre las señales que requieren especial atención se encuentran:

Amenazas de muerte.

Intentos de estrangulamiento o asfixia.

Uso de armas o amenazas con ellas.

Persecución y vigilancia constante.

Violencia sexual.

Agresiones cada vez más graves.

Amenazas de hacerle daño a ella, a sus hijos o él mismo si termina la relación.

Preguntas que pueden ayudar a reconocer una relación violenta

Agudelo propone estas preguntas para identificar si una relación afecta la libertad y tranquilidad de una mujer:

¿Puedo expresar lo que siento sin miedo?

¿Puedo decir que no?

¿Puedo compartir libremente con mi familia y amistades?

¿Me siento segura cuando mi pareja se enoja?

¿He dejado de hacer cosas que disfrutaba para evitar conflictos?

Si las respuestas reflejan miedo, control o pérdida de autonomía, es importante buscar orientación profesional.

“La violencia no siempre comienza cuando alguien te levanta la mano. A veces comienza cuando se empieza a bajar la voz por miedo a su reacción”, dijo Agudelo.

¿Dónde buscar ayuda en Costa Rica?

En Costa Rica, el Poder Judicial contabiliza 23 femicidios en lo que va de 2026. De esas mujeres, 18 eran madres y dejaron 43 hijos. A estas cifras se suman otras muertes violentas de mujeres que continúan bajo investigación.

Si usted o alguien que conoce vive violencia, puede buscar ayuda en estos canales:

1125 del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu): orientación telefónica, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m.

orientación telefónica, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m. WhatsApp 8321-8678 del Inamu: atención por mensajería.

atención por mensajería. 911: emergencias, las 24 horas.

Salir de una relación violenta no siempre es una decisión sencilla ni inmediata. Puede requerir acompañamiento psicológico, asesoría legal, apoyo familiar y un plan de seguridad adaptado a cada situación.

“Es muy importante no juzgar, ni culpabilizar o presionar a una mujer en situación de violencia para que tome decisiones para las que todavía no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias”, concluyó la psicóloga.