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‘Red flags’y ‘green flags’: señales para saber si su relación es sana o tóxica

Fernanda Gámez, psicóloga: ‘Amar no significa tolerar cualquier comportamiento o perder identidad’

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Por Libia Solano Meza
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Aprender a identificar patrones tóxicos le permite proteger su autoestima y construir vínculos más seguros. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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