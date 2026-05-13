‘Red flags’y ‘green flags’: señales para saber si su relación es sana o tóxica

Aprender a identificar patrones tóxicos le permite proteger su autoestima y construir vínculos más seguros.

En la era de las apps de citas y los romances por redes sociales, no todo lo que parece amor saludable lo es. Reconocer las red flags y green flags le permitirá evaluar si su relación lo hace sentirse seguro, respetado y valorado, o si por el contrario le está drenando sus emociones.

Fernanda Gámez psicóloga de la Clínica Hikma y parte de la red médica de MediSmart, advierte que muchas veces las señales de alerta y los comportamientos saludables no se perciben a simple vista.

Lo que debe saber:

Su historia emocional influye en cómo percibe las relaciones sentimentales. Las redes sociales no siempre reflejan la realidad y amar no justifica el maltrato ni la manipulación. Pedir ayuda profesional es un acto de cuidado, no de fracaso.

Las red flags (banderas rojas) y green flags (banderas verdes) son indicadores emocionales que desde la psicología permiten evaluar la seguridad, madurez y riesgo en una relación. No son modas de redes sociales pero al ser cotidiano es vital comprender los patrones y el contexto.

Una relación saludable no se mide por la intensidad del romanticismo, sino por la consistencia, el respeto y la comunicación. Entre las green flags más importantes destacan:

Comunicación clara y respetuosa.

Capacidad de pedir perdón sin manipular.

Coherencia entre palabras y acciones.

Respeto por límites, amistades y espacio personal.

Manejo de conflictos.

Estas señales fomentan seguridad emocional, autoestima y relaciones familiares sanas.

Por el contrario, las red flags son conductas que pueden indicar inmadurez emocional, control o daño psicológico y predominan:

Celos excesivos disfrazados de amor.

Revisar teléfonos o contraseñas.

Castigo con silencio prolongado.

Invalidación de emociones.

Mentiras repetidas, humillaciones y desprecio.

Desafortunadamente, estas señales de alerta sostenidas pueden generar ansiedad, dependencia emocional y dificultades para confiar.

“Una paciente contó que cuando salía con amigas, su novio no le prohibía salir pero después desapareció 8 horas sin contestar. Cuando ella le reclamó, este le dijo que ella era demasiado insegura”, contó la psicóloga quien aclaró que ese patrón al final es una forma frecuente de manipulación emocional pasiva.

A pesar de que las redes sociales se han convertido en una vitrina de relaciones, no siempre reflejan la salud emocional de un vínculo.

Una pareja puede exhibir afecto constante en las diversas plataformas, pero en privado experimentan conflictos, silencios prolongados o falta de respeto, lo que constituye una red flag que no siempre se percibe desde fuera.

El pasado emocional también influye más de lo que se cree en las elecciones de pareja ya que una persona con heridas por abandono puede interpretar actitudes de control como muestra de afecto.

Si bien después de vivir relaciones caóticas, las señales de una relación saludable le pueden resultar monótonas o poco emocionantes, y eso no significa falta de química, sino desconocimiento de la calma.

Gámez también aclara que la verdadera salud de una relación no depende de la cantidad de emojis que reciben, sino de cómo se manejan los conflictos, el respeto y la comunicación. Eso no significa que publicar sea malo, el problema es la incongruencia.

Reconocer qué comportamientos fortalecen su relación le ayuda a distinguir entre amor sano e inseguridad emocional. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

¿Cómo distinguir una relación sana, incompatible o tóxica?

Para la experta la clave clínica es preguntarse si la situación incomoda o le está deteriorando emocionalmente ya que no todas las diferencias en una relación son negativas:

Relación sana: Hay conflictos, pero ambos muestran capacidad de repararlos y compromiso.

“Uno de los ejemplos más comunes es cuando la pareja discute por dinero, crianza o tiempo pero ambos tienen la madurez de hablar, escuchar, ajustar y llegar a una solución”.

Incompatibilidad: Diferencias de valores o proyectos, sin maltrato.

“Aquí no hay un villano, solo hay diferencias que no se pueden negociar, como cuando una de las partes quiere hijos y la otra no”, explicó Gámez.

Señal de alerta real: Deterioro emocional sostenido y sensación de agotamiento. Incluso recurren al castigo o la violencia verbal y física.

“Pedir ayuda no significa que la relación fracasó; muchas veces el motivo es que ambos están intentando dejar de repetir patrones”, concluyó la especialista.

Gámez recomienda apoyo profesional cuando:

Confunden amor con ansiedad o sufrimiento.

Temor intenso al abandono.

Incapacidad de poner límites.

La relación afecta sueño, apetito o autoestima.

Conflictos repetitivos generan daño emocional.

Para la psicóloga, amar no significa tolerar cualquier comportamiento o perder identidad, pero tampoco es desaprovechar oportunidades por reproducir patrones.

Tome en cuenta que al identificar las red flags y green flags no solo protege su bienestar, sino que le da poder para construir relaciones que realmente valgan la pena.