¿Puede una amistad romper el corazón? Cómo construir vínculos sanos | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 12

Las rupturas de amistad también pueden generar un duelo emocional y abrir la oportunidad de construir vínculos más sanos desde el amor propio.

¿Alguna vez una amistad le ha roto el corazón? No todas las rupturas ocurren en pareja. A veces el dolor llega tras una traición, un distanciamiento silencioso o el momento en que se entiende que el camino ya no coincide. Aunque pocas veces se nombre como duelo, perder a un amigo puede provocar tristeza profunda, cuestionamientos personales e incluso malestar físico.

Por eso, en este episodio de Mi Bienestar, conversamos con Jeimy Agudelo, psicóloga de Lafemedica, parte de la red médica Medismart, sobre esas amistades que pueden llegar a herir y cómo empezar a construir vínculos más sanos desde el amor propio y los límites claros. Le invitamos a dedicar unos minutos a reflexionar sobre el otro amor del que casi no se habla en San Valentín: la amistad.