Mi Bienestar

¿Puede una amistad romper el corazón? Cómo construir vínculos sanos | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 12

En este episodio exploramos cómo identificar vínculos que ya no son sanos, por qué duelen tanto y cómo construir amistades más saludables desde el amor propio.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Las rupturas de amistad también pueden generar un duelo emocional y abrir la oportunidad de construir vínculos más sanos desde el amor propio.
Las rupturas de amistad también pueden generar un duelo emocional y abrir la oportunidad de construir vínculos más sanos desde el amor propio. (Cortesía / John Durán /Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmistadesCorazónVínculos sanosMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.