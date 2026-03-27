La primera menstruación es un proceso biológico esperado, muchas niñas lo experimentan en silencio, sin guía ni acompañamiento adecuado, lo que puede generar confusión o ansiedad.
Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Metropolitano y miembro de la red clínica Medismart, explicó que el acompañamiento familiar y educativo es clave para normalizar este proceso, derribar mitos y fomentar que las niñas enfrenten la menstruación con conocimiento y confianza.
Primera menstruación: consejos clave | Videopodcast Mi Bienestar T2 - E3