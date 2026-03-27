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Primera menstruación: consejos clave | Videopodcast Mi Bienestar T2 - E3

La llegada de la primera menstruación no solo implica cambios físicos, sino también emocionales que requieren orientación y apoyo familiar.

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Por Libia Solano Meza
La primera menstruación es un proceso natural del cuerpo, pero muchas niñas lo enfrentan con miedo y confusión debido a la falta de información.
La primera menstruación no solo marca un cambio físico, sino también un momento de aprendizaje sobre autocuidado y salud para las niñas. Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, nos explica. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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