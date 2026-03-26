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La primera menstruación: un paso natural que aún genera dudas en las niñas

Es importante promover la educación menstrual también en niños para fomentar comprensión y apoyo

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Por Libia Solano Meza
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La falta de educación menstrual sigue siendo un reto. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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