La primera menstruación: un paso natural que aún genera dudas en las niñas

Para muchas niñas, la llegada de la primera menstruación no solo implica un cambio físico, sino también una experiencia emocional que puede estar cargada de dudas, temores y vergüenza si no existe una orientación adecuada.

Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, quien forma parte de la red clínica Mediasmart, destacó la importancia de hablar abiertamente del tema antes de que ocurra.

Lo que debe saber:

Hablar antes de la primera menstruación: no esperar a que ocurra. Debe explicarse desde edades tempranas como un proceso natural. Primeros ciclos pueden ser irregulares: se recomienda llevar un registro. Preparación y empatía: promover la educación menstrual también en niños para fomentar comprensión y apoyo.

Uno de los principales errores, según la especialista, es esperar a que ocurra la primera menstruación para hablar del tema. Por el contrario, recomienda iniciar la conversación desde edades tempranas, explicando que el sangrado es una señal normal del crecimiento.

La primera menstruación puede aparecer en un rango amplio de edad. Según explicó la ginecóloga, se considera normal que ocurra entre los 10 y los 15 años.

Advierte que antes de los 9 años podría tratarse de pubertad precoz, mientras que después de los 15 se recomienda una evaluación médica.

“Hay que hablar de esa menstruación, preparar a las niñas, decirle que pronto, en cualquier momento, se puede presentar unas manchas de sangre, que eso les puede pasar cuando estén en la escuela, le puede pasar cuando están de vacaciones, cuando están haciendo alguna actividad y que no es algo anormal, que no es una enfermedad, sino que es un proceso natural de ellas como crecimiento en su etapa de la mujer”, detalló Porat.

La ginecóloga aclaró que cada cuerpo es distinto, por lo que las comparaciones entre mujeres deben evitarse.

Primeros ciclos: lo que se debe saber

Durante los primeros años, es común que el ciclo menstrual sea irregular en las niñas. Esto se debe a que el sistema reproductivo aún se encuentra en proceso de maduración.

Sin embargo, existen señales de alerta que requieren atención para descartar condiciones como la endometriosis. Entre ellos están:

Sangrados excesivos.

Dolor intenso

Mareos

Síntomas que impidan realizar actividades cotidianas.

"Nosotras empezamos a menstruar porque el ovario empieza a ovular. Si hay ovulación, hay menstruación, pero hay meses quizás que el ovario no está ovulando y por ende, ese mes no voy a menstruar. Entonces, el proceso de maduración del ovario, los primeros años en algunas niñas puede ser irregular", explicó Porat.

Según la experta el dolor menstrual puede presentarse en distintos niveles y para aliviarlo, se pueden utilizar medidas como compresas tibias o medicamentos antiinflamatorios, siempre bajo orientación adecuada.

Además, Porat recomienda llevar un registro del ciclo menstrual ya sea en un calendario físico o digital para identificar patrones y detectar posibles irregularidades.

“Apuntamos el primer día de la menstruación, incluso cuántos días duró, si les dolió mucho o poquito y cómo fue el sangrado” aclaró.

El entorno familiar juega un papel fundamental. Conversaciones abiertas, claras y adaptadas a la edad permiten que las niñas comprendan que la menstruación es una etapa normal del desarrollo. (Canva/Canva)

Primeros pasos en el uso de productos

En cuanto al uso de productos menstruales, se recomienda iniciar con toallas sanitarias, ya que son más fáciles de utilizar. Con el tiempo, las adolescentes pueden optar por otras alternativas como tampones o copas menstruales.

También es aconsejable preparar un kit básico que incluya:

Productos de higiene como toallas sanitarias.

Analgésicos básicos.

Ropa de cambio para situaciones imprevistas.

La ginecóloga destacó que la educación menstrual no debe limitarse a las niñas ya que es vital incluir a los niños en estas conversaciones porque contribuye a generar comprensión, respeto y apoyo en distintos entornos, especialmente en espacios escolares.

“Los niños deben aprender a acompañar, no a juzgar. Pueden ser un gran apoyo en momentos incómodos si están informados”, afirmó la ginecóloa

La especialista concluyó que la clave está en la comunicación abierta y la educación temprana ya que normaliza la menstruación y mejora la experiencia de las niñas.