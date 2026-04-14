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Malaria en Costa Rica: casos, riesgos y cómo prevenirla

Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe común o infección viral.

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Por Libia Solano Meza
malaria
Hasta la fecha, la OMS reporta que 47 países fueron certificados como libres de malaria (de los cuales dos fueron en 2024 y tres en 2025), mientras que 37 países reportaron menos de 1000 casos en 2024. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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