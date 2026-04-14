Malaria en Costa Rica: casos, riesgos y cómo prevenirla

Hasta la fecha, la OMS reporta que 47 países fueron certificados como libres de malaria (de los cuales dos fueron en 2024 y tres en 2025), mientras que 37 países reportaron menos de 1000 casos en 2024.

La malaria o paludismo continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más persistentes del planeta. Afecta principalmente a regiones vulnerables y a poblaciones con acceso limitado a servicios de salud.

Francis Orozco, médico general de la clínica Hikma nos explica sus síntomas, cómo se transmite y las medidas más efectivas para prevenirla.

Lo que debe saber:

Se transmite por la picadura de un mosquito infectado, que ingresa al hígado y migra la sangre, donde infecta los glóbulos rojos. Muchas personas no presentan síntomas, pero siguen transmitiendo la enfermedad, lo que dificulta su control. Tiene cura, las personas pueden tener esta enfermedad varias veces.

La malaria o paludismo, es una enfermedad causada por un parásito denominado Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito llamado Anopheles. Su propagación es muy similar a la de otras enfermedades vectoriales, como el dengue, zika y el chikungunya.

“Se transmite cuando un mosquito anopheles hembra infectada, pica a una persona y le introduce el parásito en la sangre. Este viaja al hígado, se multiplica y luego pasa a los glóbulos rojos, donde se reproduce rápidamente, provocando la enfermedad. La transmisión está relacionada directamente con el número de mosquitos, la cantidad de picaduras que realizan a humanos al día y la probabilidad de que el mosquito sobreviva es de 24 horas”, explicó Orozco.

¿Cómo afecta la propagación?

“La propagación ocurre porque el mosquito puede infectar a varias personas y las personas infectadas también pueden contagiar a nuevos mosquitos. Además, el parásito se multiplica en gran cantidad dentro del cuerpo y en algunos casos, puede quedar oculto en el hígado y reactivarse, lo que mantiene la transmisión en el tiempo”, detalló el médico.

Los grupos más vulnerables son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Plasmodium es un parásito que incluye diversas especies, aunque solo cinco son capaces de infectar al ser humano.

En Costa Rica se encuentran principalmente dos de las más comunes a nivel global: Plasmodium falciparum, responsable de la mayoría de los casos y considerada la forma más grave y Plasmodium vivax, que también circula en el país y puede generar infecciones recurrentes.

“Otro grupo de riesgo son los viajeros o personas que llegan desde lugares donde no existe la enfermedad, porque no tienen inmunidad previa. En general, la enfermedad es más peligrosa en quienes no tienen defensas frente al parásito, es decir, en inmunosuprimidos o personas que no se han expuesto a dicho patógeno”, detalló Orozco.

La malaria está presente en unos 80 países, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

¿Cuáles son los síntomas más comunes?

Los síntomas iniciales son poco específicos, pues son similares a una gripe o infección viral leve. Pero después aparece un malestar general, dolor de cabeza, cansancio intenso, dolores musculares y la fiebre, que puede llegar a ser alta. En algunos casos, pueden tardar semanas o meses en aparecer.

Según el especialista, las náuseas, vómitos, dolor abdominal e incluso diarrea también son frecuentes lo que puede hacer que se confunda con otras enfermedades. En algunos casos la fiebre viene con escalofríos y sensación de frío, aunque esto no siempre ocurre desde el principio.

“Sin embargo, existe una característica particular ya que la fiebre aparece en intervalos cada tres o cuatro días, en lugar de mantenerse constante”.

Tome en cuenta lo siguiente: si usted viajó recientemente a África subsahariana, América Central o del Sur, República Dominicana o Haití, debe prestar atención a los síntomas del paludismo ya que suelen aparecer entre 7 y 30 días después de la picadura.

De acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en Costa Rica, durante el 2026 se registran de forma preliminar 6 casos autóctonos de malaria o paludismo.

Mientras que los casos importados, en total se registran 14 casos en el país. Estos fueron detectados en las localidades de Crucitas, El Roble y Chamorro, distrito de Cutris, cantón de San Carlos, correspondientes al foco de Crucitas en la Región Huetar Norte.

¿Existen avances recientes en la vacuna o tratamientos?

“Actualmente, el principal tratamiento para la malaria o paludismo, sigue siendo el uso de combinaciones de medicamentos con artemisinina, aunque ya se están registrando señales de resistencia en algunas zonas. En el ámbito de los tratamientos, se están desarrollando fármacos como KAF156, que podrían ser clave para superar las resistencias y mejorar la efectividad del tratamiento en el futuro”, aclaró Orozco.

¿Cómo prevenir malaria o paludismo?

Mantener puertas y ventanas protegidas con mallas o mosquiteros.

Evitar actividades al aire libre en horas de mayor presencia de mosquitos (atardecer y noche).

Evitar criaderos de mosquitos eliminando agua estancada en recipientes.

Usar insecticidas o difusores eléctricos en interiores para reducir la presencia de mosquitos.

Consultar al médico si hay fiebre recurrente tras estar en zonas de riesgo.

Día mundial de la malaria o paludismo

La OMS, a través de la Asamblea Mundial de la Salud, decidió conmemorar el 25 de abril como el Día Mundial de la malaria o paludismo para promover la continuidad del compromiso y la inversión en su prevención y control.

La fecha fue designada desde 2007 y hasta la fecha, la OMS reporta que 47 países fueron certificados como libres de malaria (de los cuales dos fueron en 2024 y tres en 2025), mientras que 37 países reportaron menos de 1000 casos en 2024.