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Keren Porat, obstetricia: ‘No a las duchas vaginales y a los lavados internos’|Videopodcast Mi Bienestar T2 - E5

Evitar la automedicación, mantener hábitos de higiene adecuados y consultar a un especialista a tiempo son fundamentales.

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Por Libia Solano Meza
Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, explica las diferencias, sus síntomas y tratamiento.
Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, explica las diferencias, sus síntomas y tratamiento. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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