Keren Porat, obstetricia: ‘No a las duchas vaginales y a los lavados internos’|Videopodcast Mi Bienestar T2 - E5

Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, explica las diferencias, sus síntomas y tratamiento.

Cuando se presenta picazón, mal olor o cambios inusuales en el flujo, su cuerpo podría estar indicando un desequilibrio vaginal.

Keren Porat, especialista en ginecología y obstetricia, del Hospital Metropolitano, quien forma parte de la red médica de MediSmart, explica de forma clara las diferencias, causas y posibles riesgos de la vaginitis y la disbiosis vaginal, condiciones que afectan a muchas mujeres en distintas etapas de su vida.