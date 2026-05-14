Hábitos que potencian el colágeno | Videopodcast Mi Bienestar T2 - E6

Dormir bien, moverse y comer saludable: la fórmula más efectiva para producir colágeno naturalmente.

El colágeno no solo está relacionado con la apariencia física, también es clave para músculos, huesos y articulaciones. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden ayudar al cuerpo a producirlo y protegerlo naturalmente.

Stephanie Marín, nutricionista de la Clínica Hikma y parte de la red médica de MediSmart, destacó que mantener una buena hidratación, dormir suficiente y realizar actividad física son prácticas que favorecen la síntesis de colágeno.

Además, recordó que la alimentación rica en nutrientes es esencial para que el organismo pueda regenerar tejidos de manera adecuada.