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Hábitos que potencian el colágeno | Videopodcast Mi Bienestar T2 - E6

El colágeno es esencial para la piel, músculos, articulaciones y órganos. Su producción disminuye con la edad. Hablamos con la nutricionista Stephanie Marín

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Por Libia Solano Meza
Dormir bien, moverse y comer saludable: la fórmula más efectiva para producir colágeno naturalmente.
Dormir bien, moverse y comer saludable: la fórmula más efectiva para producir colágeno naturalmente. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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