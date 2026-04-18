Gustavo Montero, medicina deportiva: ‘Sanar más rápido podría depender de cómo respira’

Con beneficios en inflamación, energía y recuperación, la cámara hiperbárica se consolida como una opción complementaria en salud integral. Gustavo Montero director de Zenit Sports & Wellness.

¿Y si sanar más rápido dependiera simplemente de respirar mejor? En la búsqueda de soluciones para reponerse más rápido y rendir mejor, la cámara hiperbárica surge como una opción que trabaja el suministro de oxígeno hacia todo el cuerpo.

Gustavo Montero, especialista en traumatología, biomecánica, nutrición deportiva y director de Zenit Sports & Wellness y quien forma parte de la red médica de MediSmart explica en qué consiste este método y sus beneficios.

Lo que debe saber:

Se respira oxígeno altamente concentrado mediante una mascarilla entre 45 minutos a 1 hora.

Se requieren al menos cinco sesiones para que se vean los resultados básicos.

Es segura y favorece la producción de energía y optimiza procesos metabólicos, pero tiene contraindicaciones para quienes se realizaron cirugías torácicas recientes y personas que padecen epilepsia o claustrofobia.

Lejos de la imagen tradicional de un cilindro hospitalario, la cámara hiperbárica moderna funciona como un espacio cerrado y presurizado en el que el usuario respira oxígeno altamente concentrado mediante una mascarilla. Esto significa que el usuario se encuentra en un ambiente con mayor presión que la normal, lo que permite que el oxígeno penetre más profundamente en el organismo.

“Básicamente es respirar el oxígeno lo más puro posible, al aumentar la presión el oxígeno no solo se transporta por la sangre, también se disuelve en mayor cantidad en los tejidos, llegando directamente a las células. Cuando las células reciben mayor cantidad de este elemento, su rendimiento mejora significativamente”, detalla Montero.

En el caso de Zenit, la cámara hiperbárica trabaja con:

Oxígeno al 96% de pureza

Presión de 1.4 atmósferas

“Sanar más rápido podría depender de cómo respira”, afirma el especialista.

Cuando las células reciben mayor cantidad de oxígeno dentro de la cámara hiperbárica se incrementa la oxigenación celular, se favorece la producción de energía y se optimizan procesos metabólicos con implicaciones directas en la salud, especialmente en la reparación de tejidos. Por ello, la terapia hiperbárica se ha convertido en una aliada en procesos de recuperación, especialmente tras cirugías, lesiones o inflamaciones crónicas.

Más allá de la recuperación: bienestar y rendimiento

Si bien uno de los principales usos de esta tecnología es la recuperación física, sus beneficios no se limitan a ello. Cada vez más personas recurren a la cámara hiperbárica como una herramienta de optimización del rendimiento.

“Desde deportistas, por ejemplo, la utilizan para prepararse antes de competencias exigentes porque buscan mejorar su resistencia, adaptarse a condiciones de altura Asimismo, están las personas que no presentan lesiones específicas pero quieren potenciar sus niveles de energía, concentración e incluso la calidad del descanso”, afirmó el especialista.

El principio del sistema es que al llenar el cuerpo de oxígeno, se mejora la capacidad de respuesta ante esfuerzos físicos intensos.

Respirar en condiciones controladas de presión y pureza de oxígeno redefine la forma en que el cuerpo puede recuperarse y fortalecerse. Cámara hiperbárica Zenit. (Libia Solano Meza/Libia Solano Meza)

Una experiencia controlada y segura

Lejos de ser un procedimiento invasivo, la experiencia dentro de la cámara hiperbárica es sencilla. El usuario ingresa con ropa cómoda, sin zapatos, y utiliza una mascarilla para inhalar el oxígeno.

Durante la sesión, que dura aproximadamente una hora el usuario puede descansar o entretenerse con dispositivos electrónicos

“Es importante que sepa que también se percibe un sonido constante del equipo, puede experimentar presión en los oídos, similar a la de un avión, un efecto que es normal y se regula fácilmente” describió el experto.

Además, el paciente permanece en todo momento acompañado por personal capacitado y en comunicación constante, lo que garantiza su seguridad.

Constancia la clave de los resultados

Uno de los aspectos más importantes de esta terapia es que sus efectos no son inmediatos ya que a diferencia de otros tratamientos, la cámara hiperbárica actúa a nivel celular, por lo que los cambios son progresivos.

Montero señala que para que sea efectivo las personas deben desaber lo siguiente:

Se requieren al menos cinco sesiones para comenzar a notar beneficios

Los tratamientos pueden extenderse a 10, 20 o más sesiones, según el caso que se desea tratar pues todos son personalizados.

También puede utilizarse de forma preventiva, incluso una vez por semana, para mantener niveles adecuados de oxigenación en el cuerpo.

¿La cámara hiperbárica es para todas las personas?

Según el director de Zenit Sports & Wellness, la terapia es ampliamente segura y no tiene límite de edad, aunque sí existen ciertas restricciones. Tome en cuenta que no se recomienda en casos como:

Personas con cirugías torácicas recientes relacionadas con presión interna

Pacientes con epilepsia no controlada

Personas con claustrofobia severa

Estas condiciones responden principalmente a la naturaleza presurizada del entorno

Una herramienta en crecimiento

La cámara hiperbárica representa una tendencia en expansión dentro del campo de la salud integral ya que su enfoque no invasivo y su respaldo científico la posicionan como una alternativa atractiva para la medicina.