Mi Bienestar

Gustavo Montero, medicina deportiva: ‘Sanar más rápido podría depender de cómo respira’

Respirar bajo presión ya no es ciencia ficción, es una herramienta real que transforma la manera en que el organismo se recupera y se fortalece, aprenda sobre la cámara hiperbárica.

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Por Libia Solano Meza
Gustavo Montero, especialista en traumatología, biomecánica, nutrición deportiva y director de Zenit Sports & Wellness
Con beneficios en inflamación, energía y recuperación, la cámara hiperbárica se consolida como una opción complementaria en salud integral. Gustavo Montero director de Zenit Sports & Wellness. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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