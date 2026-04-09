Estos cambios no siempre son ‘normales con la edad’: cómo identificar los primeros signos del Parkinson

Temblores, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio y cambios invisibles como trastornos del sueño o pérdida del olfato son algunos de los síntomas del Parkinson.

No todo lo que cambia con los años es normal, pues en ocasiones, el cuerpo comienza a enviar señales que merecen atención ya sea el caminar más despacio, perder el equilibrio o incluso dejar de percibir olores son señales de alerta y muchas veces, se trata de los primeros signos del Parkinson.

Ricardo Rincón Montero, neurólogo del Hospital Metropolitano y quien forma parte de la red médica de MediSmart, explicó la importancia en la detección temprana y cómo la información adecuada pueden marcar una gran diferencia en la evolución del paciente.

Lo que debe saber:

Es un trastorno neurodegenerativo progresivo.

Suele diagnosticarse a partir de los 60 años.

No tiene cura.

El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente a las neuronas encargadas de producir dopamina, una sustancia esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. La falta de dopamina también puede repercutir en el estado de ánimo y en la motivación.

Además, la enfermedad del Parkinson es progresiva y tiene causas genéticas, ambientales y otras no conocidas. Sin embargo, reducir esta enfermedad únicamente al temblor es quedarse corto frente a una condición mucho más compleja.

“De una manera coloquial, me gusta explicarlo como que en una casa no podamos deshacernos de la basura que producimos y ella poco a poco se va acumulando, hasta que llegue el punto en que la casa no es un lugar adecuado para vivir y hay que abandonarla”, describió Rincón.

El Parkinson se manifiesta con mayor frecuencia a partir de los 60 años, y su incidencia continúa incrementándose en las décadas siguientes.

Síntomas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la enfermedad de Parkinson causa varios síntomas que se dividen en motores y no motores.

Motores

lentitud de movimientos

temblor

movimientos involuntarios

rigidez

dificultad para andar

pérdida del equilibrio.

No motores:

deterioro cognitivo

trastornos mentales

demencia

trastornos del sueño

dolor

alteraciones sensoriales.

Para el neurólogo la evolución del Parkinson varía en cada persona ya que existen varios factores que influyen significativamente en el pronóstico de la enfermedad como el entorno familiar, el acceso a tratamiento, la actividad física y la actitud frente al diagnóstico.

Datos de la OMS detallan que existen otros trastornos del movimiento, como la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la corea, la ataxia y la distonía que presentan síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson.

¿Cuáles son las etapas del Parkinson y en qué consisten?

La escala de la Fundación Parkinson describe cinco etapas de la enfermedad: las etapas 1 y 2 corresponden a la fase inicial, las etapas 2 y 3 a la fase intermedia, y las etapas 4 y 5 a la fase avanzada de la enfermedad de Parkinson.

“La individualidad de la persona es la que define su condición ya que existen personas que lamentablemente sí tienen una progresión muy rápida de todos los síntomas y si aunado a ello, tienen una condición social, familiar, que no les facilita el manejo de la enfermedad

¿Qué pruebas se recomiendan realizar cuando tengo sospecha de Parkinson?

Uno de los principales retos de esta enfermedad es su detección temprana. El neurólogo detalla que todo diagnóstico del Parkinson es fundamentalmente clínico.

“Esto quiere decir que con la historia que la persona brinda y el examen físico que se le realiza es suficiente para tener una alta sospecha y margen de seguridad de la enfermedad ya que también se puede confundir con el Parkinsonismo”, explicó Montero.

¿Por qué es importante detectar temprano esta enfermedad?

La mayoría de los síntomas en la enfermedad de Parkinson, no se manifiestan sino hasta que al menos un 80% de las neuronas que producen la dopamina ya se haya degenerado previamente.

Es fundamental detectar el Parkinson de manera temprana para ofrecer orientación y educación al paciente, romper los tabúes sociales asociados a la enfermedad y reducir el temor que muchos pacientes sienten al acudir al médico.

Existen señales previas que muchas veces pasan desapercibidas, como trastornos del sueño, pérdida del olfato o estreñimiento.

El Parkinson es la segunda enfermedad más común entre adultos mayores, afectando a 4-5 millones de personas mayores de 50 años en todo el mundo, según el Centro de Investigación en Neurociencias (CIN) de la Universidad de Costa Rica (UCR). (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

¿Cuáles son los primeros signos motores que deberían alertarnos?

Según el especialista se trata principalmente de la disminución en la velocidad del movimiento así como en la cantidad del mismo a la hora de realizar las diferentes tareas.

“Es importante recordar que también hay síntomas no motores, o sea, molestias de la persona que no se manifiestan en el movimiento o en la musculatura de la persona, tales como estreñimiento, pérdida del olfato de causa inexplicable o personas que inician con problemas del sueño, en donde manifiestan sueños muy reales o mucho movimiento durante el sueño profundo”, describió el médico.

¿Cuántos años puede vivir una persona con Parkinson?

“El impacto de la enfermedad depende de la edad y el contexto de cada paciente; he atendido personas con más de 30 años de evolución que mantienen buena funcionalidad” dijo el Montero.

¿La detección temprana permite retrasar la progresión de la enfermedad?

La detección temprana del Parkinson no detiene la degeneración neuronal, pero le permite recibir orientación y tratamiento oportuno para mantener la funcionalidad, preservar su independencia y evitar que los síntomas se aceleren, aunque la enfermedad ya esté avanzada al momento del diagnóstico.

Día Mundial del Parkinson

Cada 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, establecido por la OMS en 1997 en honor al neurólogo británico James Parkinson, quien describió esta enfermedad en 1817.

El Parkinson ocupa el segundo lugar en prevalencia e incidencia entre adultos mayores, afectando a 4-5 millones de personas mayores de 50 años en todo el mundo, según el Centro de Investigación en Neurociencias (CIN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).