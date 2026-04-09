Mi Bienestar

Estos cambios no siempre son ‘normales con la edad’: cómo identificar los primeros signos del Parkinson

En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora este 11 de abril, especialistas recuerdan la importancia de reconocer señales tempranas para lograr una detección oportuna

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Temblores, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio y cambios invisibles como trastornos del sueño o pérdida del olfato son algunos de los síntomas del Parkinson.
Temblores, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio y cambios invisibles como trastornos del sueño o pérdida del olfato son algunos de los síntomas del Parkinson. (Shutterstock / Canva /Shutterstock / Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarParkinsonEnfermedad neurodegenerativaDía Mundial del Parkinson
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.