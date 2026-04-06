Ciencia

Los síntomas del Parkinson que se manifiestan en el cuerpo sin necesidad de sufrir temblores

Especialista advierte que la depresión, el cansancio crónico y las pesadillas constantes pueden ser indicadores de esta condición neurológica

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Por Europa Press
El Parkinson puede afectar el olfato y el sueño antes de mostrar signos motores. El diagnóstico clínico temprano es vital para iniciar tratamientos con levodopa.
El Parkinson puede afectar el olfato y el sueño antes de mostrar signos motores. El diagnóstico clínico temprano es vital para iniciar tratamientos con levodopa. (Canva stocks/cottonbro studio de Pexels / Kari Alfonso de Pexels)







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