El lupus también afecta los riñones|Videopodcast Mi Bienestar T2 - E8

La afectación renal es una de las complicaciones más serias del lupus. Sin un diagnóstico y tratamiento adecuados, la enfermedad puede deteriorar progresivamente la función de los riñones y provocar insuficiencia renal.

Un enrojecimiento persistente, una lesión o una sensibilidad inusual al sol pueden ser más que una molestia pasajera. Estas manifestaciones podrían alertar sobre el lupus, una enfermedad crónica autoinmune capaz de afectar a los riñones.

Francis Orozco, médico general de la clínica Hikma y quien forma parte de la red médica de MediSmart, explica que los riñones son como un sistema de filtros de agua que mantiene el cuerpo limpio, pero cuando el lupus aparece, estos pueden obstruirse por la inflamación que provoca la enfermedad y sin intervención, el daño puede volverse irreversible.

‘El lupus puede afectar los riñones cuando el sistema inmunológico los inflama por error’, detalló Orozco.