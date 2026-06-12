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El lupus también afecta los riñones|Videopodcast Mi Bienestar T2 - E8

Aunque suele avanzar de forma silenciosa, el daño renal asociado al lupus puede tener consecuencias graves

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Por Libia Solano Meza
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La afectación renal es una de las complicaciones más serias del lupus. Sin un diagnóstico y tratamiento adecuados, la enfermedad puede deteriorar progresivamente la función de los riñones y provocar insuficiencia renal. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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