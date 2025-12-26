El error más común en la cena de Año Nuevo que provoca acidez e inflamación | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 9

La nutricionista Kimberly Campos explica que los horarios, el ritmo al comer y el tipo de alimentos influyen más en la digestión de Año Nuevo de lo que muchas personas creen.

Para muchas personas, la cena de Año Nuevo viene acompañada de una sensación casi automática: acidez, inflamación o pesadez. Las mesas se llenan, los horarios se extienden y el malestar digestivo suele asumirse como parte normal de la celebración. Sin embargo, hay un error común que se repite en estas fechas y que puede pasar factura al sistema digestivo.

En este episodio de Mi Bienestar, conversamos con Kimberly Campos, nutricionista de Lafemedica y parte de la red médica Medismart, para entender por qué este error es tan frecuente en la cena de Año Nuevo, cómo se manifiesta en el cuerpo y qué ajustes simples pueden ayudar a disfrutar las fiestas con más balance y menos incomodidad. Le invitamos a dedicar 14 minutos a su salud digestiva.