El error más común en la cena de Año Nuevo que provoca acidez e inflamación | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 9

La cena de Año Nuevo suele venir malestares digestivos. En este episodio de Mi Bienestar, una nutricionista explica el error más común y qué ajustes simples ayudan a cuidar la salud digestiva.

Por Yucsiany Salazar
La nutricionista Kimberly Campos explica que los horarios, el ritmo al comer y el tipo de alimentos influyen más en la digestión de Año Nuevo de lo que muchas personas creen.
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

