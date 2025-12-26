El error más común en la cena de Año Nuevo que provoca acidez e inflamación | Videopodcast Mi Bienestar Ep. 9

Para muchas personas, la cena de Año Nuevo viene acompañada de una sensación casi automática: acidez, inflamación o pesadez. Las mesas se llenan, los horarios se extienden y el malestar digestivo suele asumirse como parte normal de la celebración. Sin embargo, hay un error común que se repite en estas fechas y que puede pasar factura al sistema digestivo.
En este episodio de Mi Bienestar, conversamos con Kimberly Campos, nutricionista de Lafemedica y parte de la red médica Medismart, para entender por qué este error es tan frecuente en la cena de Año Nuevo, cómo se manifiesta en el cuerpo y qué ajustes simples pueden ayudar a disfrutar las fiestas con más balance y menos incomodidad. Le invitamos a dedicar 14 minutos a su salud digestiva.