Mi Bienestar

Daniela Latino, microbióloga: ‘Los sangrados prolongados son uno de los principales signos de alerta de la hemofilia’

La hemofilia puede pasar desapercibida en sus primeras etapas y el diagnóstico tardío puede generar secuelas

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Shutterstock - Canva
La hemofilia generalmente es hereditaria; es decir, se transmite a través de los genes del padre o de la madre. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mi bienestarHemofiliaSangrados y moretonesTrastorno genético
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.