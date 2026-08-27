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Criptorquidia en bebés: qué es, cómo se detecta y cuándo se opera

¿Qué es la criptorquidia, cómo se detecta en bebés y cuándo se recomienda la cirugía? Un especialista explica por qué debe atenderse temprano

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Por Yucsiany Salazar

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El diagnóstico de criptorquidia se puede hacer durante los controles pediátricos de los primeros meses de vida.
El diagnóstico de criptorquidia se puede hacer durante los controles pediátricos de los primeros meses de vida. (Canva/Canva)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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