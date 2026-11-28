Comer tomate y tomar suplementos para proteger la próstata y evitar el cáncer, o creer que una vasectomía aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad son algunas de las ideas que circulan sobre el cáncer de próstata. Pero ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones?

Leonardo Lami, oncólogo del Hospital Metropolitano, aclara ocho mitos frecuentes sobre esta enfermedad, desde la alimentación y los hábitos hasta las opciones de tratamiento y las posibles secuelas.

Lo que debe saber:

El cáncer de próstata puede clasificarse en tumores de bajo, moderado y alto riesgo, y esa diferencia influye en las decisiones de tratamiento. Las técnicas modernas de cirugía y radioterapia buscan reducir las posibles complicaciones urinarias y sexuales. El tamizaje puede comenzar a los 45 años, según las recomendaciones mencionadas por el especialista, o antes si existen antecedentes hereditarios de riesgo.

Cáncer de próstata: estos son los mitos y sus realidades

1. Mito: comer tomate, eliminar los lácteos o dejar la carne roja previenen el cáncer de próstata.

Realidad: falso. Lami explica que no existe evidencia suficiente para afirmar que un alimento específico aumente o disminuya el riesgo de desarrollar este cáncer.

Lo que sí se recomienda, igual que para el resto de los cánceres, es:

Una alimentación balanceada, rica en frutas y vegetales.

Evitar los alimentos ultraprocesados.

Limitar la carne roja y los embutidos, sin que sean parte de la dieta diaria.

El especialista indicó que, aunque la carne roja no se ha relacionado específicamente con un mayor riesgo de cáncer de próstata, su consumo excesivo sí se asocia con otros tumores.

“Se recomienda que cuando se vaya a ingerir carne roja sea una ingesta limitada, no sea como un tipo de alimentación diaria”, precisó.

En el caso del tomate, aunque es rico en licopeno (el pigmento natural que le da su color rojo y que actúa como antioxidante), hasta ahora no se ha demostrado que el licopeno proteja la próstata.

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) señala que los estudios sobre el tema no han dado resultados concluyentes. Por su parte, un análisis de 15 estudios, difundido por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tampoco encontró relación concluyente entre el licopeno y la disminución del cáncer de próstata.

2. Mito: tomar suplementos para cuidar la próstata evita el cáncer.

Realidad: falso. No se ha demostrado que algún suplemento vitamínico o de otro tipo disminuya el riesgo de desarrollar este cáncer.

Algunos suplementos ayudan a equilibrar el metabolismo de la persona, pero no deben tomarse pensando que dan la seguridad de no padecer la enfermedad.

3. Mito: tener la próstata agrandada (hiperplasia) aumenta el riesgo de cáncer.

Realidad: falso. La hiperplasia prostática benigna, que consiste en un crecimiento no canceroso de la próstata, no significa que el hombre tenga más posibilidades de desarrollar cáncer.

Lami explica que esta condición aparece con frecuencia a partir de los 50 años y puede afectar a muchos hombres conforme avanza la edad. Sin embargo, no está relacionada con la presencia de un tumor maligno.

Hacer al menos 150 minutos de actividad ligera o moderada por semana ayuda a prevenir varios tipos de cáncer. (Canva/IA/Canva)

4. Mito: la testosterona y hacerse la vasectomía pueden provocar cáncer de próstata.

Realidad: falso. La testosterona estimula las células prostáticas, incluidas las cancerosas, pero su presencia en el organismo masculino no significa que un hombre vaya a desarrollar la enfermedad.

“Se ha visto que el cáncer de próstata se estimula con la testosterona, pero la testosterona no es algo que podamos quitar de la ecuación del hombre; el hombre produce de por sí testosterona. Entonces, no es como que haya algún tipo de tratamiento que se indique para disminuir su producción”, explicó Lami.

En cuanto a la vasectomía, el oncólogo aclaró que someterse a este procedimiento no aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata.

5. Mito: todos los hombres con cáncer de próstata necesitan cirugía.

Realidad: falso. El tratamiento depende del riesgo y las características de cada tumor. El especialista explica que existen cánceres de próstata de bajo, moderado y alto riesgo.

Algunos pacientes con tumores de bajo riesgo pueden seguir un plan de vigilancia activa, particularmente cuando se trata de hombres de edad muy avanzada y sus condiciones clínicas permiten dicho abordaje.

Las alternativas incluyen cirugía, radioterapia y tratamiento hormonal. La elección debe individualizarse y discutirse con el oncólogo o urólogo tratante.

6. Mito: después del tratamiento habrá problemas de erección o incontinencia urinaria.

Realidad: verdadero. La disfunción eréctil y las alteraciones urinarias son posibles secuelas tanto de la cirugía como de la radioterapia, pero no significan que todos los pacientes las desarrollen.

Lami explica que las técnicas modernas buscan reducir al máximo estas complicaciones. Aun así, existe la posibilidad de que aparezcan.

“Siempre es una posibilidad, entonces siempre se le explica al paciente después de cada una de estas terapias la posibilidad que haya de presentar algún tipo de trastorno ya sea desde el punto de vista eréctil como desde el punto de vista urinario”, precisó Lami.

Tres medidas para cuidarse desde hoy

No espere a tener síntomas: según las guías clínicas, a partir de los 45 años, o antes si hay riesgo hereditario, debe consultar para hacerse el antígeno prostático y el examen digital de la próstata. Coma balanceado: priorizar frutas y vegetales, y limitar los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas y los embutidos. No fume y muévase: evitar el consumo de tabaco y procurar al menos 150 minutos semanales de ejercicio ligero o moderado para evitar el sedentarismo.

Estas medidas no garantizan que un hombre no vaya a tener cáncer de próstata, pero sí forman parte de las recomendaciones para reducir el riesgo y detectar la enfermedad a tiempo.