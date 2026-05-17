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Cirugía de alto riesgo: los errores que pueden poner en peligro su recuperación

Daysi Ureña, médico general: ‘Uno de los errores más frecuentes es modificar tratamientos sin supervisión médica’

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Por Libia Solano Meza
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Lo que el paciente hace antes de entrar al quirófano puede salvarle la vida, incluso más que la propia intervención médica. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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