Cirugía de alto riesgo: los errores que pueden poner en peligro su recuperación

Lo que el paciente hace antes de entrar al quirófano puede salvarle la vida, incluso más que la propia intervención médica.

Enfrentar una cirugía de alto riesgo no solo implica una decisión médica compleja, sino también un proceso previo que puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa o una complicación grave.

Daysi Ureña, médico general de la Clínica Hikma y quien forma parte de la red médica de MediSmart, explica que la preparación comienza semanas antes y exige una combinación de disciplina, información y acompañamiento.

Lo que debe saber:

Las enfermedades previas aumentan el riesgo. No ajuste o suspenda medicamentos por cuenta propia. No oculte información médica.

Se habla de cirugía de alto riesgo cuando la probabilidad de complicaciones graves o incluso de mortalidad supera el 5%.

Según Ureña, este escenario depende de múltiples factores que van desde la complejidad del procedimiento, como cirugías cardíacas, torácicas o neurológicas, hasta las condiciones del paciente.

La edad avanzada, el tabaquismo y enfermedades como la diabetes o la hipertensión elevan considerablemente el nivel de riesgo.

A esto se suma la duración de la intervención, pues algunos procedimientos superan las cuatro o seis horas y aumentan las probabilidades de sangrado o trombosis.

“Un ejemplo claro es el de un adulto mayor con enfermedades crónicas que requiere una cirugía cardíaca ya que en estos casos, el margen de error es mínimo lo que eleva el riesgo y cada detalle previo cuenta”, detalló la especialista.

Antes de una cirugía mayor, el paciente debe someterse a una lista de estudios que permiten anticipar posibles complicaciones. Entre los más comunes están:

Análisis de sangre: Hemograma completo, pruebas de coagulación, glucosa, urea y creatinina.

Hemograma completo, pruebas de coagulación, glucosa, urea y creatinina. Electrocardiograma (EKG) y Radiografía de tórax: Para evaluar la salud cardio-respiratoria.

Para evaluar la salud cardio-respiratoria. Valoración por Medicina Interna: Es el paso crucial donde el especialista avala que el beneficio de la cirugía supera los riesgos particulares de cada paciente.

Estos exámenes no son un trámite debido a que pueden cambiar decisiones médicas.

“Recuerdo el caso de una paciente que joven en aparente buen estado que acudió a su valoración; tras realizarse los exámenes el médico detectó un soplo sutil y el ecocardiograma reveló una arritmia leve. Afortunadamente, con tratamiento previo, se evitó una complicación crítica en el quirófano”, contó la médico.

Uno de los errores más frecuentes es modificar tratamientos sin supervisión médica. Algunos ejemplos comunes son:

Anticoagulantes (Aspirina, Clopidogrel, Warfarina): Suelen suspenderse entre 3 y 7 días antes para evitar hemorragias.

Suelen suspenderse entre 3 y 7 días antes para evitar hemorragias. Suplementos naturales: El ajo, el ginkgo biloba y el ginseng pueden afectar la coagulación y deben informarse.

El ajo, el ginkgo biloba y el ginseng pueden afectar la coagulación y deben informarse. Medicamentos para la diabetes: Algunos se ajustan o suspenden el día de la cirugía debido al ayuno.

En contraste, los medicamentos para la presión arterial o la tiroides deben mantenerse, aunque con indicaciones específicas por parte del especialista.

Prepararse mal para una cirugía puede ser más peligroso que la cirugía misma. (Shutterstock - Canva/Shutterstock - Canva)

¿Es necesario ayunar antes de una cirugía?

El ayuno preoperatorio no es una formalidad ya que su objetivo es evitar que el contenido del estómago llegue a los pulmones durante la anestesia, una complicación potencialmente mortal. Ureña indica que las guías actuales en cuanto a salud recomiendan:

8 horas sin comidas pesadas (como grasas y carne).

6 horas para alimentos ligeros (tostadas, té).

2 horas para líquidos claros (agua, jugo de manzana sin pulpa).

Sin embargo, muchos centros médicos optan por ayunos de 8 horas para mayor seguridad.

Un ejemplo importante:

“Un paciente programado para un reemplazo de cadera decidió tomar una infusión de hierbas para los nervios la noche anterior. Desafortunadamente, no mencionó que contenía hierba de San Juan. Durante la cirugía, su presión arterial se volvió inestable porque la hierba interactuó con la anestesia. Aunque la cirugía terminó bien, requirió un monitoreo extra en cuidados intensivos”, recordó Ureña.

El componente emocional es clave. La ansiedad previa a una cirugía es natural, pero manejarla puede impactar incluso en la recuperación.

La especialista recomienda, informarse claramente sobre el procedimiento, practicar técnicas de respiración o meditación y contar con un acompañante de confianza.

“La nutrición previa puede acelerar la recuperación y reducir complicaciones por eso se recomienda aumentar el consumo de proteínas, mantener una buena hidratación y suspender el consumo de tabaco al menos 2 a 4 semanas antes”, explicó.

¿Qué llevar (y qué no) al hospital?

Entre lo esencial están los documentos médicos, ropa cómoda y artículos de higiene personal. Pero se recomienda:

No llevar objetos de valor.

Retirar esmalte de uñas.

Informar sobre el uso de prótesis dentales o anteojos.

Estos pequeños detalles pueden evitar contratiempos durante la estancia hospitalaria.