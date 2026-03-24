Mi Bienestar

‘Cheat meal’: la trampa que no está en el plato, sino en la mente

El ‘cheat meal’ se presenta como equilibrio, pero podría ser una señal de una alimentación poco sostenible

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Por Libia Solano Meza
Cheat Meal
El concepto de 'cheat meal' o comida trampa gana popularidad, pero especialistas advierten sobre sus efectos en la salud física y emocional. (Canva/Canva)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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