‘Cheat meal’: la trampa que no está en el plato, sino en la mente

El concepto de 'cheat meal' o comida trampa gana popularidad, pero especialistas advierten sobre sus efectos en la salud física y emocional.

Hay una escena que se repite cada semana en miles de personas: llega el domingo, y con él, una mezcla de ansiedad y alivio. Es el día “cheat meal”. El momento en que la dieta se rompe, la disciplina se pausa y por fin, se puede comer “sin culpa”… o al menos eso parece.

La nutricionista Stephanie Marín, de la red clínica Mediasmart, analiza este fenómeno que ha ganado fuerza en redes sociales y rutinas fitness.

Lo que debe saber:

Nace de la restricción de alimentos cada semana. No es una estrategia metabólica. Puede afectar tu relación con la comida.

El cheat meal o comida trampa es esa comida semanal que las personas consumen sin preocuparse por las calorías. Surge como respuesta a planes de alimentación altamente restrictivos, en donde los alimentos están divididos en listas rígidas: lo que se puede y lo que no se puede comer.

Según la experta en nutrición las dietas como la keto, por ejemplo, eliminan grupos completos de alimentos como carbohidratos o frutas. Esto genera una presión constante en quienes las siguen. No es solo hambre física, es cansancio mental.

“El cheat meal es una válvula de escape, una pausa emocional dentro de un sistema que exige perfección sin importar la edad o sexo”, explica Marín.

Incluso detalla que en muchas ocasiones esta pausa tiene un costo porque cuando una persona pasa seis días restringiendo su alimentación y uno lo emplea para liberarse de la misma no está construyendo equilibrio, está reforzando un ciclo entre control seguido por la ansiedad, luego el exceso, después la culpa y finalmente el control.

Hablar de cheat meal o comida trampa implica que hay algo incorrecto en lo que se está haciendo, pues la mente se queda con la idea de que comer ciertos alimentos es fallar. Desafortunadamente esta mentalidad lejos de ayudar, puede deteriorar la relación con la comida.

“Se convierte en premio y castigo al mismo tiempo porque durante la semana, los vegetales y alimentos nutritivos son vistos como una obligación pesada. Mientras que las comidas con altos niveles en azúcar o grasa se convierten en el premio esperado luego de incorporar el cheat meal o comida trampa”, señaló Marín.

Además, esto refleja un resultado, la pérdida de la neutralidad ya que comer deja de ser una necesidad natural y pasa a ser una carga emocional.

Uno de los mitos es que el cheat meal puede reactivar el metabolismo o ayudar a perder grasa. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que respalde esta idea.

Lo que sí está claro es que las consecuencia en salud y composición corporal dependen de hábitos sostenidos en el tiempo, no de excepciones puntuales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la alimentación saludable puede adoptar muchas formas, pero debe basarse siempre en cuatro principios fundamentales: adecuación, equilibrio, moderación y diversidad.

Aunque para algunas personas el cheat meal puede parecer inofensivo, en otros casos puede abrir la puerta a conductas más complejas, aseguró la nutricionista. Entre ellas:

Días de control estricto en los tiempos y porciones de comidas.

Aumento de la ansiedad por ciertos alimentos.

Episodio de cheat meal donde se consume una gran cantidad de comida en poco tiempo.

donde se consume una gran cantidad de comida en poco tiempo. Sensación de culpa y desorden en los tiempos de alimentación.

Intento de compensación (menos comida, más ejercicio).

Posibles trastornos de la conducta alimentaria.

Se reinicia el control estricto.

“Ahí es donde se distorsiona la relación con la comida”, insistió Marín.

El verdadero impacto del 'cheat meal' no siempre se ve en el cuerpo, sino en la mente. (Canva/Canva)

Para la nutricionista la propuesta no es eliminar el disfrute de casa platillo o salida con amigos y familiares, sino cambiar la forma en que se entiende.

“Sí, es completamente válido salir a comer, celebrar un cumpleaños, disfrutar un postre o compartir una cena especial. Eso también es salud, pero la diferencia está en la intención”, comentó.

Entonces, ¿'cheat meal’ sí o no?

Según Marín, la respuesta no es blanco o negro, consiste en preguntarse si está bien o mal y estas preguntas pueden ser una guía:

¿Me estoy restringiendo demasiado durante la semana?

¿Siento culpa al comer ciertos alimentos?

¿Uso la comida como premio o escape emocional?

¿Mi alimentación es sostenible o depende de extremos?

Si la respuesta a varias de estas preguntas es sí, el problema no es el cheat meal, sino la relación que se tiene con la comida y se requiere de ayuda profesional.

Para evitar estas repercusiones, la experta comenta que es vital comprender que el equilibrio con la alimentación no se construye desde la restricción, sino desde la constancia.