Mi Bienestar

Bloqueador solar diario y atención de los padres es la clave para proteger la piel de los estudiantes

Regreso a clases aumenta el riesgo de daño solar en la piel de niños y adolescentes.

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Bronceador y bloqueador
Los expertos en dermatología advierten que la protección solar en niños y adolescentes es insuficiente, lo que supone un riesgo cada vez mayor para la población estudiantil. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Radiación ultravioleta (UV)Bloqueador solarEstudiantesMi bienestar
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.