El contacto piel con piel, conocido como método canguro, y el cálculo de la edad corregida son dos aspectos clave para el cuidado y seguimiento de los bebés prematuros. Mientras la primera técnica ayuda a regular la temperatura y respiración del recién nacido, la segunda permite tomar en cuenta las semanas que se adelantó el nacimiento al valorar el crecimiento y desarrollo del niño.

Lo que debe saber:

El método canguro puede iniciarse desde la hospitalización, si el estado del bebé lo permite. La edad corregida ayuda a interpretar los avances de un bebé prematuro. Para las vacunas, generalmente se utiliza la edad que tiene el bebé desde su nacimiento.

Qué significa que un bebé sea prematuro y por qué ocurre

Un bebé es prematuro cuando nace antes de cumplir las 37 semanas de embarazo. Según el momento del nacimiento, puede clasificarse de esta manera:

Prematuro extremo: nace antes de las 28 semanas.

nace antes de las 28 semanas. Muy prematuro: entre las 28 y menos de 32 semanas.

entre las 28 y menos de 32 semanas. Prematuro moderado o tardío: entre las 32 y menos de 37 semanas. Los tardíos corresponden a quienes nacen entre las 34 semanas y las 36 semanas y seis días.

Un bebé de 36 semanas también es prematuro, aunque tenga un tamaño similar al de uno nacido a término.

“Esta clasificación importa porque los riesgos y las necesidades de atención aumentan cuanto menor es la edad gestacional”, explicó Joaquín Acuña, director médico de PediaClinic.

Según Acuña, el parto puede adelantarse por distintas razones. En algunos casos, comienza espontáneamente o después de que se rompe la bolsa antes de tiempo. En otros, el equipo médico decide adelantar el nacimiento porque continuar el embarazo podría poner en riesgo a la madre o al bebé.

Entre los factores asociados están los embarazos múltiples, antecedentes de parto prematuro, cuello uterino corto, infecciones, sangrado placentario, hipertensión o preeclampsia, alteraciones del crecimiento fetal y algunas enfermedades maternas.

Fumar y tener dificultades para recibir atención prenatal también aumentan el riesgo. Aun así, en muchos casos no se encuentra una causa específica.

“Es importante evitar culpabilizar a las familias: muchas veces el parto prematuro no puede predecirse ni prevenirse por completo”, agregó el médico.

1. Cómo se realiza el método canguro y qué beneficios tiene

El método canguro consiste en colocar al bebé sobre el pecho desnudo de su madre, padre u otro cuidador, siguiendo estos pasos:

El niño debe llevar únicamente el pañal y, cuando sea necesario, un gorrito.

Se coloca en posición vertical, con la cabeza girada hacia un lado y las vías respiratorias despejadas.

Debe hacerse de forma segura, con supervisión y según las indicaciones del equipo tratante.

Esta posición permite que el bebé permanezca en contacto directo con la piel de la persona que lo sostiene.

“El contacto piel con piel ayuda a conservar la temperatura, estabilizar la frecuencia cardíaca y la respiración, favorecer la lactancia y fortalecer el vínculo afectivo”, explicó Acuña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también destaca los beneficios de esta práctica. Según señala, combinar el contacto prolongado piel con piel con la lactancia materna mejorderablemente los resultados en recién nacidos pequeños y prematuros. Además, reduce el riesgo de infección.

La OMS recomienda iniciar este método tan pronto como sea posible, cuando la situación clínica lo permita. Esto quiere decir que puede ponerse en práctica desde la hospitalización, bajo protocolos asociados.

Eso sí, la persona que sostiene al bebé debe mantenerse despierta y atenta.

“Nunca debe realizarse si el cuidador corre riesgo de quedarse dormido con el bebé sobre el pecho”, recalcó el médico.

El nacimiento antes de las 37 semanas de embarazo se considera prematuro, aunque el bebé tenga un tamaño similar al de uno nacido a término. (Canva/Canva)

2. Qué es la edad corregida y cómo calcularla paso a paso

Cuando un bebé nace antes de tiempo, no siempre alcanza las etapas de crecimiento y desarrollo al mismo ritmo que uno que completó las 40 semanas de embarazo. Por eso, los especialistas utilizan la edad corregida para valorar sus avances tomando en cuenta cuánto se adelantó su nacimiento.

Para calcularla, se toma la edad que tiene el bebé desde que nació y se le restan las semanas que le faltaron para completar las 40 semanas de embarazo.

Por ejemplo, si nació ocho semanas (dos meses) antes de tiempo y ya tiene cuatro meses de vida, su edad corregida es de aproximadamente dos meses.

Según Acuña, suele utilizarse hasta que el niño cumple dos años. No obstante, el calendario de vacunación generalmente se rige por la edad cronológica, es decir, el tiempo transcurrido desde el nacimiento.

Existen excepciones en determinadas circunstancias, como algunas pautas de vacunación contra la hepatitis B. Por eso, los padres deben seguir las indicaciones del equipo médico y no modificar las fechas de inmunización por cuenta propia.