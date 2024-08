¿Qué hacer cuando su perro deja de comer? Consejos prácticos de una experta

¿No sabe qué hacer cuando su perro no quiere comer? Aquí le explicamos a qué se debe este comportamiento y cuál es la solución, según las indicaciones de la doctora Mary Carmen Freimann del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet) en una entrevista concedida a La Nación.

¿Cuándo un perro deja de comer a qué se debe?

De acuerdo con Freimann, los perros pueden dejar de comer por varias razones. Sin embargo, lo principal es identificar, con ayuda de un médico veterinario especializado, si no tiene un problema de salud que le provoque malestar o dolor. Por otro lado, si está sano, también necesitará una revisión para determinar la causa.

Razones comunes para que un perro deje de comer

Cuando un perro está sano y deja de comer, una de las primeras razones podría ser el uso de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, cuando se hace un cambio por productos reales como las carnes, ellos empezarán a comer sin ningún problema.

Además, la doctora señala que es importante reconocer que tanto los perros como los gatos son animales carnívoros por naturaleza. Los alimentos ultraprocesados regularmente tienen un alto porcentaje de carbohidratos, que no son la principal fuente de alimentación de estas mascotas.

En algunos casos, el animal preferirá carnes cocinadas, lo cual no es un problema. Incluso, el cambio de alimentos ultraprocesados a la materia prima no es difícil.

Otra de las razones por las que un perro puede dejar de comer es para llamar la atención. Sin embargo, esto también puede significar, en la mayoría de los casos, que no le gusta la comida o que el alimento le provoca malestar, como una alergia.

¿Qué hacer cuando un perro no quiere comer?

El propietario deberá llevar a su mascota al veterinario para que lo examine y le realice una serie de exámenes o ultrasonidos para determinar la causa de su comportamiento. Posteriormente, si el perro está sano, pero no come, lo ideal es buscar a un especialista en nutrición animal, como un zootecnista o médico veterinario, para diseñar una dieta que le ayude a comer, indica Freimann.

Si el dueño desea agregar algún alimento a la dieta de los perros, lo ideal sería un poco de carne molida cocida o pollo cocido, prácticamente todo lo que consume el ser humano, exceptuando las cebollas, pasas y uvas, por el riesgo de provocar algún problema de salud.

¿Cuánto tiempo puede durar un perro sin comer?

Los perros salvajes sanos cazan a una presa y comen todo lo que pueden hasta quedar muy llenos porque no saben en qué momento volverán a hacerlo, por lo que dos días sin comer no será un problema para ellos; lo mismo sucede con las mascotas domésticas sanas. Freimann asegura que en los perros, al igual que en los humanos, el ayuno de 24 o 48 horas es muy beneficioso porque ayuda a reparar el tracto digestivo o eliminar las células muertas. Este acto puede darse cuando a un perro le cayó mal un alimento o simplemente para obtener los beneficios. Asimismo, la doctora enfatiza que hay estudios que aseguran que un perro adulto y sano que come solo una vez al día es más sano que cuando lo hace varias veces.

Los perros, descendientes de los lobos, heredaron de sus ancestros la habilidad de cazar y comer en grandes cantidades cuando es posible, una conducta que influye en su alimentación actual.

Los parásitos influyen en que los perros dejen de comer

Los parásitos influyen en que un perro deje de comer, ya que podrían generar algún dolor estomacal o diarrea. Esta es una causa orgánica de abstenerse de comer.

Según la recomendación de la doctora, un perro se debe desparasitar las veces que sea necesario. Para saber cuántas veces deberá hacerlo, tendrá que someter las heces de su mascota a un examen seriado; es decir, recolectar tres muestras de las primeras deposiciones del día durante tres días seguidos en frascos que se puedan guardar en el refrigerador. Una vez recolectadas las tres muestras, el médico veterinario las estudiará y determinará si el animal tiene parásitos y cuáles, con base en esa información se escogerá un producto para desparasitar. Sin embargo, es importante mencionar que no hay un medicamento que elimine en su totalidad los parásitos. Entendiendo esto, no se debe desparasitar a un perro sin saber si lo necesita, inclusive porque no se sabe si lo que le está dando es eficaz.

¿Es normal que un perro siempre tenga hambre?

La doctora afirma que es muy normal que algunos perros siempre tengan hambre por su naturaleza heredada de sus ancestros, que cazaban y comían todo lo que podían porque no sabían hasta cuándo volverían a alimentarse.

Para saber cuánta cantidad de comida se le debe dar a los perros domésticos, hay que tomar en cuenta varios aspectos como la edad, estado fisiológico y estado de salud, además de la ayuda de un veterinario para que también determine la cantidad de concentrado por su gasto energético y nutrientes, y así poder suplirlo. Esto también evitará problemas de obesidad, que podrían conducir a otras complicaciones como diabetes, problemas articulares, entre otras.

Otras recomendaciones para la alimentación sana de un perro

La doctora Mary Carmen Freimann aconseja que en la comida de los perros se vuelva a los alimentos naturales (carnes, latas con productos húmedos), especialmente en gatos, ya que la proteína animal contiene alrededor de un 70% de agua. En un animal carnívoro que no necesita tomar agua regularmente, esa materia prima lo hidratará al mismo tiempo que lo saciará.

