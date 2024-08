La alergia a los gatos no se debe a su pelo: Conozca la verdadera causa

La alergia a los gatos es común, pero no se debe al pelo. Conozca la verdadera causa y cómo convivir con un felino sin sufrir síntomas.

¿Ha oído a alguien decir que padece alergia al pelo de gato ? No obstante, esa no es la causa de la reacción. En este artículo le explicamos el motivo real y qué hacer si estas mascotas le provocan alergia, según las indicaciones de la doctora Ivana de Aguiar, del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet), en una entrevista concedida a La Nación.

¿Por qué a las personas les da alergia a los gatos?

La doctora Ivana de Aguiar explica que la alergia a los gatos es una reacción del sistema inmunológico a una proteína presente en la saliva y las glándulas sebáceas de estos animales, conocida como Fel d 1. Este alérgeno se adhiere al pelo y la piel de los felinos, lo que puede desencadenar síntomas alérgicos en personas sensibles. Los síntomas incluyen picazón en los ojos, estornudos, congestión nasal y lagrimeo.

Identificación y duración de la alergia a los gatos

Las personas alérgicas a los gatos suelen experimentar síntomas poco después de estar en contacto con los animales, incluyendo picazón en los ojos, congestión y secreción nasal. La duración de la alergia varía; algunas personas pueden desarrollar cierta inmunidad con el tiempo, mientras que otras continúan experimentando reacciones alérgicas de manera persistente.

Es común pensar que los gatos sin pelo, como la raza esfinge, no causan alergias, pero esto es incorrecto. Dado que la proteína Fel d 1 se encuentra en la saliva y en las glándulas sebáceas, incluso los gatos sin pelo pueden provocar reacciones alérgicas. Las razas de gatos que suelen perder menos pelo, como el bengalí y el cornish rex, pueden liberar menos alérgenos, pero no son completamente hipoalergénicas, es decir, no están exentas de producir alergias en los humanos.

Los gatos y las alergias

Manejo de la alergia a los gatos

Si una persona es alérgica a los gatos, pero desea tener uno, es esencial seguir ciertas medidas para minimizar la exposición a los alérgenos. A continuación, le presentamos algunas de ellas, según la doctora Ivana de Aguiar:

Aspirar regularmente.

Bañar al gato una vez al mes.

Usar rollos adhesivos para eliminar el pelo de las superficies y cepillar al gato con frecuencia.

Acudir a un alergólogo para realizar pruebas y obtener tratamientos que ayuden a reducir la sensibilidad a los alérgenos.

El alérgeno Fel d 1, presente en la saliva y glándulas sebáceas de los gatos, es el principal causante de las alergias en humanos.

¿Existen gatos hipoalergénicos?

Aunque se habla de “gatos hipoalergénicos”, este término es un mito, señala Ivana. Ningún gato es completamente hipoalergénico. Algunas razas pueden producir menos Fel d 1, pero no eliminan por completo la posibilidad de una reacción alérgica.

La alergia a los gatos es un desafío para muchas personas, pero con el manejo adecuado y la orientación médica, es posible disfrutar de la compañía de un felino sin sufrir síntomas graves. Es esencial estar bien informado y seguir las recomendaciones para minimizar la exposición a los alérgenos.