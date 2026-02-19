Errores al bañar a su mascota que pueden dañar el pelaje y cómo evitarlos

Una mala técnica de baño afecta la piel del perro. Revise la temperatura, el champú y el secado para evitar daños en el pelaje.

El baño de su mascota influye en la salud de la piel y en la apariencia del pelaje. Una rutina incorrecta causa resequedad, irritación y problemas dermatológicos. Expertos advierten sobre fallas frecuentes que afectan a los perros y explican cómo prevenirlas.

La limpieza adecuada elimina olores y suciedad. También reduce enredos y controla la muda. Además disminuye el riesgo de infecciones cutáneas. Sin embargo el beneficio depende de la técnica y de los productos que usted utilice.

El portal especializado Veterinaria Clinic Pets detalló los errores más comunes durante el baño y sus consecuencias en la piel y el pelaje.

Temperatura del agua inadecuada

El agua muy caliente provoca sequedad y estrés. El agua fría genera incomodidad y ansiedad. También aumenta el riesgo de resfriados.

La temperatura ideal oscila entre 32 °C y 37 °C. Para comprobarla usted puede verter un poco en el antebrazo. Esa zona detecta cambios térmicos con facilidad.

Los especialistas recomiendan no bañar al perro con frecuencia excesiva. Un baño cada 2 a 4 semanas resulta suficiente. Una rutina más seguida causa alteraciones dermatológicas.

Uso de champú para humanos

El pH de la piel canina es distinto al de las personas. El champú para humanos elimina los aceites naturales del perro. Esa acción reseca la piel y debilita el pelaje.

El rango adecuado de pH en un champú canino va de 6,5 a 7,5. Los expertos sugieren fórmulas veterinarias que equilibren limpieza y protección. En pieles sensibles recomiendan productos con avena o aloe vera.

También aconsejan leer la etiqueta antes de aplicar cualquier producto.

Aplicación incorrecta del jabón y mal enjuague

Una mala técnica impide retirar la suciedad. El jabón no debe quedar solo en la superficie. Usted debe frotar y masajear con las manos y los dedos durante 4 minutos aproximados.

El proceso inicia en las patas y continúa hacia arriba. En la cara se utiliza algodón o una toallita. Es necesario evitar los ojos. En ojos y orejas se emplea un paño húmedo con solución fisiológica.

Un enjuague incompleto deja residuos que irritan la piel.

Falta de cepillado previo y secado inadecuado

Antes del baño conviene realizar un cepillado previo. Este paso elimina polvo y nudos. También distribuye los aceites naturales y facilita la acción del champú.

Para razas de pelo largo se usan peines de cerdas anchas. En razas de pelo corto se emplean cerdas suaves.

En el secado se requieren dos toallas absorbentes. La primera retira el exceso de agua. La segunda permite el acabado final. El secado se realiza en dirección del pelaje. Usted debe presionar con suavidad. No se recomienda frotar con fuerza.

Si utiliza secador eléctrico debe mantenerlo a 30 centímetros de distancia.

Cuidar estos detalles protege la piel del perro y mantiene su pelaje en buen estado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.