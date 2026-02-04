Ciencia

¿Cada cuánto se debe bañar a un perro? Lo que dicen los expertos sobre la higiene canina

La periodicidad del baño canino varía según el pelaje, la actividad y la salud de la piel del animal

Por El Universal / México / GDA
Especialistas advierten que bañar a un perro en exceso afecta su piel. La recomendación general es un baño cada cuatro a seis semanas.
Especialistas advierten que bañar a un perro en exceso afecta su piel. La recomendación general es un baño cada cuatro a seis semanas. (Canva/Canva)







