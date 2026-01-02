Ciencia

Cada cuánto hay que bañar a un perro para cuidar su piel y salud

¿Sabe si está bañando a su perro en el momento correcto? Conozca cada cuánto hacerlo, qué riesgos evitar y las recomendaciones de especialistas

Por La Nación / Argentina / GDA
Bañar al perro cada cuatro a seis semanas ayuda a cuidar la piel. El exceso o la falta de higiene puede causar alergias e infecciones.
Bañar al perro cada cuatro a seis semanas ayuda a cuidar la piel. El exceso o la falta de higiene puede causar alergias e infecciones. (Canva /Canva)







