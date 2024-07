¿Cuánto tiempo puede una mascota quedarse sola en casa sin sufrir estrés?

Uno de los aspectos más difíciles de criar mascotas es que se acostumbren a pasar tiempo solos en casa. En los primeros días pueden llorar o ladrar durante varios minutos u horas porque extrañan a sus dueños. Sin embargo, con el tiempo se acostumbran a estas rutinas.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés), los perros son animales sociales que generalmente prefieren la compañía de otros y pueden experimentar estrés cuando se quedan solos durante largos períodos. Los períodos de tiempo solos no deben exceder las cuatro a seis horas para la mayoría de los perros adultos sanos. Sin embargo, esto puede variar según la edad, la salud, la raza y el temperamento individual del perro.

En Costa Rica, según la Ley de Bienestar Animal, será sancionado con una pena entre 20 y 50 días multa quien realice actos de maltrato animal, entendidos como conductas que causen lesiones injustificadas a los animales. El propietario que abandone a sus animales domésticos también se expone a la misma multa.

Debido a las diversas actividades y responsabilidades diarias, es muy probable que usted pase muchas horas fuera de casa y su mascota esté sola durante la misma cantidad de tiempo. Esto puede causar preocupación a los dueños, ya que los perros necesitan atención.

Antes de adoptar una mascota, considere el tiempo que puede dedicarle. Si no tiene suficiente espacio para compartir con un animal doméstico, lo mejor es no adoptar uno, ya que no basta con pasearlos unos minutos.

