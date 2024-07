Cómo saber si su perro ha sufrido intoxicación por plantas y qué hacer al respecto

Los perros son muy curiosos y suelen investigar cada rincón en el que se encuentran, especialmente los cachorros. Dejarles en soledad y sin control puede traer diversas problemáticas, como el riesgo de que consuman plantas tóxicas para su organismo. Esto podría provocar síntomas que, en casos específicos, podrían ser graves. Para evitar que esto suceda, es importante conocer las señales que indican si han ingerido alguna especie que no debían.

Muchos sueñan con tener un jardín lleno de plantas, donde el verde sea el color predominante e incluso haya flores que decoren los espacios exteriores. Aunque para los humanos esto puede parecer bello, para los perros no siempre lo es.

Los canes suelen comer hojas verdes para purgarse y eliminar toxinas de su cuerpo, en particular lo hacen con el pasto. Además, el estrés causado por factores como una mudanza o la llegada de un nuevo integrante a la familia también puede llevar a esta conducta. Sin embargo, en ciertos casos recurren a las hierbas presentes en el jardín, cuyos compuestos bioactivos pueden ser nocivos para su sistema digestivo, afectando los conductos por donde circula y se procesa el alimento.

Asimismo, cuando salen de paseo fuera de casa, es crucial controlar qué llevan a la boca, ya que en plazas, bosques y parques también pueden encontrarse otras especies nocivas. En particular, los cachorros requieren una atención especial.

Síntomas para identificar una intoxicación en perros por consumo de plantas

Según el sitio web español Centro Veterinaria Faunia , el hecho de no haber visto que nuestros perros coman plantas no significa que no lo hayan hecho. Por ello, existen ciertos síntomas que pueden ayudar a determinar si una especie presente en el jardín los ha afectado.

Algunas de las señales son:

Mareos

Temblores

Dolores abdominales

Problemas renales

Vómitos

Inflamación cutánea

Sarpullido en la piel o mucosas

Dolor

Dificultad para respirar

Diarrea intensa

Ante cualquiera de estas manifestaciones, se recomienda evitar alimentarlo, darle agua e incluso medicarlo de forma casera. Lo más adecuado es acudir de inmediato a un veterinario para que resuelva el malestar de manera certera y segura, señala el portal citado.

¿Por qué se debe evitar que beba agua si se intoxicó?

En ciertos casos, las toxinas de la planta dañan las paredes del esófago, lo que podría causar acidez y otras complicaciones que empeorarían con la ingesta de líquidos.

¿Qué tipo de plantas son tóxicas?

Al decorar su jardín, es preferible tener en cuenta qué especies de plantas pueden ser perjudiciales para los perros. A continuación, se enumeran algunas de ellas, según explicó el sitio especializado español, Tienda Animal :

Aloe vera

Laurel de flor

Muérdago

Flor de Pascua

Lirio de la paz

Lirio de los valles

Hedera helix

Azalea

Croton

Galatea

Costilla de Adán

Cica

Hiedra

Tulipán

Palma de Sagú

Kalanchoe

Narciso

Ciclamen

Eucalipto

Estrella de caballero

Tejo

Marihuana

Cabe destacar que, si tiene sospechas sobre algunas de las plantas en su jardín, lo mejor es consultar con un veterinario de confianza, al igual que cuando se decide incorporar nuevas variedades de hierbas para decorarlo. De esta forma, se evitarán posibles afecciones en las mascotas.

Asegúrese de que su cachorro no coma plantas durante los paseos; la supervisión constante es clave para su salud.

