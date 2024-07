¿Cómo integrar una mascota a la familia? Consejos de una experta

¿Está pensando en integrar a un perro o gato a su familia? Aquí le explicamos cómo hacerlo adecuadamente y algunos aspectos relevantes de este proceso, de acuerdo con las indicaciones de Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet), quien fue entrevistada por La Nación.

Según Coto, antes de incorporar a un nuevo miembro a la familia es esencial considerar ciertas características del animal, como la raza, la edad y las necesidades específicas según su especie, para garantizarles una buena calidad de vida. Además, debe evaluar el espacio disponible en su hogar para que el animal se desenvuelva con libertad y de forma saludable.

¿A qué edad es correcto integrar a una mascota a la familia?

La doctora indica que, tanto en perros como en gatos, la edad adecuada para integrarlos a una familia es alrededor de los tres meses, después del destete de su madre. Sin embargo, muchos propietarios no respetan este tiempo para hacer negocio con la venta de cachorros, señala Mora.

No esperar el tiempo recomendado puede generar problemas nutricionales y de comportamiento social en los animales, que solo la madre puede proporcionarles. En estos casos, lo ideal es no aceptarlos por su bienestar.

Cuando una mascota llega a un hogar, es importante considerar si hay otras mascotas, niños o adultos mayores, para evaluar la relación social que se pueda desarrollar y evitar molestias a otros miembros de la familia.

¿Cuánto tarda un perro o un gato en adaptarse a una nueva familia?

El tiempo de adaptación de una mascota a un núcleo familiar varía según cada caso. Los perros suelen adaptarse más rápidamente, generalmente en tres semanas a un mes. No obstante, los gatos pueden adaptarse al nuevo entorno de manera más lenta. Si son cachorros, es probable que, al igual que los perros, se adapten con facilidad.

Silvia añade que los animales adultos o geriátricos tienen un proceso gradual de adaptación debido a la desconfianza que pueden presentar, pues tienen rutinas o hábitos establecidos que les dificultan aceptar cambios. Por ello, es importante tener paciencia durante esta integración.

Otros aspectos importantes antes de integrar a una mascota a la familia

Es fundamental no humanizar a los perros y gatos, permitiéndoles expresar conductas propias de su especie, salvo en casos donde alguna condición de salud lo requiera. Proporcionales caminatas para que olfateen y respiren aire fresco en horarios donde el sol no sea intenso, ya que el calor puede quemar las almohadillas de sus patas en las aceras o asfaltos. No les coloque prendas de vestir si no las toleran, ya que esto puede causarles estrés y perjudicar su bienestar emocional.

¿Cómo influye una mascota en la familia?

A continuación, presentamos algunas formas en las que los perros y gatos influyen de manera positiva y saludable dentro de una familia, según la doctora Coto:

Estudios confirman que los adultos mayores disfrutan de una mejor calidad de vida, mayor movilidad y menor deterioro cognitivo gracias a la interacción con un perro o gato.

Personas dentro del espectro autista encuentran un gran apoyo emocional en estos animales.

Investigaciones también revelan que los perros aman a sus propietarios más allá de un intercambio de beneficios. Los canes liberan oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, con sus dueños.

Las mascotas ofrecen compañía a los niños y se convierten en compañeros de juego.

